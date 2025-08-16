Diego Bravo relata ‘susto raro’ durante vuelo: ‘Vi por la ventana y había humo’

El creador de contenidoDiego Bravo vivió una experiencia inesperada durante un viaje aéreo que realizó este fin de semana. Según contó a sus seguidores en redes sociales, la aeronave en la que viajaba, con destino a México, sufrió un percance después de que un ave la golpeara cuando se encontraba en el aire.
El costarricense relató que, tras el impacto, un olor extraño comenzó a percibirse dentro del avión. En ese momento, la tripulación decidió regresar a Panamá, desde donde había despegado el vuelo.
“Admito que fue extraño porque olía feo. Yo decía: ‘qué raro’. Vi por la ventana y había humo y me preguntaba qué estaba pasando. Luego informaron que un pájaro había golpeado el avión. Entonces nos devolvieron a Panamá”, narró Bravo en sus redes sociales, junto a una fotografía del trayecto aéreo.
El creador de contenido añadió que, una vez de vuelta en el aeropuerto, los pasajeros fueron desembarcados para esperar otra aeronave. “Ese avión tiene que ser inspeccionado y ahora nos trasladan en otro vuelo. Así terminó mi día”, expresó.
Bravo, conocido por sus contenidos en plataformas digitales, se tomó con humor el incidente que ocurrió este sábado 16 de agosto y lo describió como un “susto raro” que quedará en su memoria.
