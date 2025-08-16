Viva

Diego Bravo relata ‘susto raro’ durante vuelo: ‘Vi por la ventana y había humo’

Tras un incidente en el aire, el avión aterrizó para que los pasajeros fueran desembarcados y trasladados

Por Fiorella Montoya

El creador de contenido Diego Bravo vivió una experiencia inesperada durante un viaje aéreo que realizó este fin de semana. Según contó a sus seguidores en redes sociales, la aeronave en la que viajaba, con destino a México, sufrió un percance después de que un ave la golpeara cuando se encontraba en el aire.








