Mimi Ortiz desaparece misteriosamente de Instagram: ¿Qué fue lo que pasó?

La nueva presentadora de ‘Sábado Feliz’ compartió en TikTok que no está activa en la plataforma

Por Valezka Medina Barrios

Mimi Ortiz, quien recientemente fue confirmada como la nueva presentadora de Sábado Feliz, de Teletica, quedó misteriosamente excluida de Instagram.








