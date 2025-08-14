Mimi Ortiz desaparece misteriosamente de Instagram: ¿Qué fue lo que pasó?

Mimi Ortiz, quien recientemente fue confirmada como la nueva presentadora de Sábado Feliz, de Teletica, quedó misteriosamente excluida de Instagram.

Ortiz comentó en sus redes sociales que se quedó completamente fuera de esa plataforma por motivos desconocidos. “Estoy sin Instagram literal, todavía no sé, no tengo respuesta, estoy investigando qué pasó”, expresó.

Mimi Ortiz comenzará en 'Sábado Feliz' el próximo mes de setiembre. (Archivo)

La comunicadora explicó que desde hace tiempo tiene otras plataformas, como TikTok, donde comparte contenido; pero aseguró que no se siente tan conectada con esa app: “¿Será que soy muy señora?”, comentó Ortiz entre risas.

Además, señaló que en ocasiones ha intentado ser más constante en TikTok para construir comunidad, pero no lo ha logrado. Ahora, al encontrarse sin su cuenta, esta red se convierte en su única alternativa para comunicarse con sus seguidores, mientras resuelve el inesperado problema.

“Es como la vida diciéndome ‘por aquí’. Así que cualquier cosita, aquí en los comentarios”, concluyó Mimi.