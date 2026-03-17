Viva

Melissa Durán sobre salida como socia de salón de belleza: ‘Qué pereza hablar mal de la gente’

La periodista de ‘Noticias Repretel’ respondió a una pregunta relacionada con el negocio que tenía y sembró muchas dudas sobre su alejamiento

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Durán
A inicios del 2026 Melissa Durán informó de que ya no tenía ningún vínculo con un salón de belleza del que fue socia. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melissa DuránNoticias Repretel
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.