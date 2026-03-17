Melissa Durán sobre salida como socia de salón de belleza: ‘Qué pereza hablar mal de la gente’

La periodista Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, hizo un comentario en redes sociales sobre su salida como socia de un salón de belleza que podría dejar a sus seguidores con dudas sobre las razones que la llevaron a alejarse del negocio.
A inicios del año, la comunicadora explicó detalles sobre la decisión que tomó. Entonces había manifestado que ya no tenía ningún vínculo profesional, comercial u operativo con la marca. Aprovechó para agradecerles a los clientes por el apoyo que le brindaron durante su participación en el emprendimiento.
Meses después de ese mensaje, este 16 de marzo, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le preguntó a la periodista qué había pasado con el negocio.
Durán aseveró que en la publicación anterior había dado las explicaciones; sin embargo, lo que dijo después sembró la incertidumbre: “Sé que hay dudas, pero qué pereza hablar mal de la gente. Entonces mejor no”.
Además de su trabajo como comunicadora en Repretel, Durán también se ha destacado como empresaria.