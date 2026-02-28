Viva

¡Cuidado! Figura de Repretel alerta sobre nueva modalidad de estafa que usa su nombre en WhatsApp

La periodista le pidió a sus seguidores que ‘no caigan’ en esta situación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Melissa Durán
Melissa Durán denunció que estaban utilizando su nombre e imagen. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelMelissa Durán
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.