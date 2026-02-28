¡Cuidado! Figura de Repretel alerta sobre nueva modalidad de estafa que usa su nombre en WhatsApp

La periodista de Repretel Melissa Durán alertó sobre una situación que ha afectado a varias personas en los últimos meses; están utilizando su imagen para realizar estafas.

En una historia de Instagram, la presentadora de Noticias Repretel posteó un mensaje que le llegó a una persona a su número de WhatsApp, en el cual supuestamente lo saludaba Durán diciendo: “Hola, buena tarde, Marcos, ¿Cómo estás?”, escribió el emisor.

En la fotografía del usuario aparecía la comunicadora e incluso en el nombre se leía “Meli Durán”, lo que levantó aún más las alarmas sobre el uso indebido de su nombre e imagen.

“Me enviaron esto, evidentemente es una estafa. Incluso se ve que el número es de Filipinas. Por favor, no caigan”, escribió la periodista en su publicación.

El número iniciaba con la extensión +63, proveniente de ese país. Durán se suma a las figuras públicas cuya imagen ha sido utilizada con fines delictivos; por esa razón, el llamado a la población es a verificar que el número de contacto sea real y evitar ser víctima de estos engaños.