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Melissa Durán recibió un potente mensaje el último día en la edición matutina de ‘Noticias Repretel’: esto fue lo que pasó

El cambio de horario de la periodista forma parte de una serie de ajustes que la televisora realizó recientemente

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Por Fátima Jiménez
Melissa Durán
Melissa Durán tendrá un cambio en 'Noticias Repretel' a partir del próximo lunes. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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