Melissa Durán recibió un potente mensaje el último día en la edición matutina de ‘Noticias Repretel’: esto fue lo que pasó

La periodista Melissa Durán, de Noticias Repretel, recibió un emotivo mensaje de despedida en su último día en la edición matutina del noticiero. Su compañero de set, Roberto Brenes, aprovechó los minutos finales de la transmisión de este viernes 27 de marzo para dedicarle unas palabras llenas de cariño y reconocimiento.

“Ahora van a poder ver a Melissa en la edición de mediodía o en la edición vespertina... Vamos a extrañar sus risas, sus chistes, cuando salía corriendo en los comerciales para desayunar algo rápido”, expresó Brenes al aire, visiblemente emocionado.

Además, el periodista destacó la calidad humana y profesional de su compañera: “Si usted trabaja sabe lo bonito, lo importante que es encontrar buenos compañeros que le hagan a uno disfrutar aún más del trabajo”, comentó.

Brenes añadió que Durán siempre demostró compromiso con su labor periodística, manteniéndose informada y lista para atender las últimas noticias. “Gracias a ustedes también por el apoyo y el cariño que le han brindado”, concluyó.

Por su parte, Durán agradeció las palabras y confirmó que a partir del próximo lunes formará parte de la edición meridiana y estelar del noticiero. La comunicadora, con más de 19 años de trayectoria en Repretel, asumirá este nuevo reto profesional en horarios vespertinos, lo que también representa un cambio positivo en su vida personal.

En sus redes sociales, la periodista compartió que el cambio de horario le permitirá disfrutar de momentos que antes no podía vivir junto a su hija: podrá peinarla, alistarla para ir a la escuela y acompañarla en sus mañanas.

“Más allá de eso, es una oportunidad que tocó a la puerta después de 19 años de trabajo. Presentar la edición estelar de Noticias Repretel es un gran privilegio que agradezco, con el respeto y admiración de siempre a quienes han ocupado esa silla”, escribió Durán en un emotivo mensaje publicado en sus plataformas digitales.

“Gracias por elegirnos. De corazón lo digo”, finalizó la periodista, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su cercanía, profesionalismo y calidez frente a las cámaras.