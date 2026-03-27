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Repretel sigue con las sorpresas: trae de regreso sección icónica y lanza filosa indirecta a la competencia

Se trata de un cambio dentro de uno de los programas más populares de la televisora

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Por Fátima Jiménez
Repretel, televisora de La Uruca, logo
En los últimos días, Repretel implementó varios ajustes, que incluyen sus noticieros y ahora también uno de los programas más populares del canal. (Cortesía)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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