Repretel sigue con las sorpresas: trae de regreso sección icónica y lanza filosa indirecta a la competencia

En los últimos días, Repretel implementó varios ajustes, que incluyen sus noticieros y ahora también uno de los programas más populares del canal.

Repretel continúa sorprendiendo a su audiencia. Luego de anunciar varios cambios que involucran a reconocidas figuras de sus noticieros, la televisora confirmó el regreso de una de sus secciones más emblemáticas: Quéjese.

Este segmento, que hace varios años dejó de formar parte del programa Las historias, de Canal 11, volverá muy pronto para dar voz a los reclamos ciudadanos que marcaron su época dorada. Aunque Las historias no ha revelado la fecha oficial del regreso, el equipo aseguró que será “muy pronto”.

“El verdadero Quéjese está aquí, en Las Historias”, escribió el programa en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto del tradicional letrero amarillo.

La publicación generó múltiples reacciones. Muchos internautas interpretaron el texto como una indirecta hacia el canal ¡Opa!, que en varias ocasiones también ha usado un rótulo similar con la frase “Quéjese en Opa” para recopilar las inconformidades de los costarricenses.

El canal ¡Opa! ha utilizado un rótulo similar al de 'Las historias' para recoger las quejas del público. (Captura de video)

Además, algunos usuarios aprovecharon la sección de comentarios para pedir el regreso del periodista William Bonilla, recordado conductor de la sección original.

“Queremos que sea William que lo presente”. “Queremos a William de nuevo”. “Hace falta que William lo presente”. “Falta el galán, el profe y otros”. “Muy bueno, pero faltará William”, escribieron varios seguidores.

Por otra parte, numerosos televidentes celebraron la noticia, asegurando que Quéjese era una sección indispensable dentro del formato de Las historias, por su cercanía con la audiencia y su espíritu original.

“Ya era hora, qué bien”. “Que vuelva el Quéjese, todos los ticos lo extrañamos”. “Qué bueno, escucharon mi queja”, fueron algunas de las reacciones más recurrentes.