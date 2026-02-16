Repretel hizo algo muy inusual al informar de bandas criminales y desató burlas (muchos no podían creerlo)

Repretel sorprendió a muchos y desató una gran cantidad de críticas con una inusual medida que tomó al informar en su noticiero sobre la ola de crímenes que golpea a Cartago en las últimas semanas.

El canal proyectó una nota que detallaba que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que, en apariencia, la escalada de asesinatos en la provincia cartaginesa se debe a un conflicto entre varias agrupaciones de crimen organizado.

Para explicar este enfrentamiento, Noticias Repretel recurrió a una animación en la que utilizaron el popular videojuego Free Fire. En el video se vio a tres muñecos del juego, identificados con nombres de algunas bandas de narcotráfico, parados entre lo que parecen ser paquetes de droga y armas. También se ven letreros que nombraban lugares de Cartago.

Un usuario subió a TikTok el fragmento de la nota de 'Noticias Repretel'. (Captura de video)

Un usuario captó la escena durante la transmisión y la compartió en redes sociales, donde se abrió el debate. Actualmente, el video acumula más de 310.000 reproducciones en TikTok, cientos de comentarios y miles de reacciones en dicha red social.

“Al chile, no creo que esto haya sido real”, “Les tocó poner personajes de Free Fire”“¿Es real?”, “Ese tipo de animaciones siempre me dan ñáñara”, “Mejor eso a que usen inteligencia artificial”, fueron algunos de los mensajes que, entre risas e incredulidad, dejaron las personas.

A pesar de la grave situación que informaba la noticia, varios jóvenes que juegan el shooter (categoría que se les da a los juegos basados en disparos) utilizado por Noticias Repretel, no pudieron evitar reírse al ver a los personajes en pantalla.

“Solo falta que vendan las evo (evoluciones del videojuego)”, “Faltó el sakura (traje del juego)”, “Ese es el nuevo mapa de Free Fire”, escribieron con humor.