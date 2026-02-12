Repretel se pronuncia sobre error ‘injustificable’ que le generó críticas: esto dice la televisora

'Noticias Repretel' ofreció disculpas al público por un error que cometió este 12 de febrero.

Repretel se pronunció sobre el error que, la propia televisora calificó como “injustificable”, cometido durante la edición meridiana de este jueves 12 de febrero del noticiero de Canal 6.

En la sección de Entretenimiento se anunció la nueva película de Marvel titulada Spider-Man: Brand New Day; sin embargo, el medio utilizó un tráiler falso creado por fans con inteligencia artificial (IA).

Ante esto, la empresa publicó un comunicado en redes sociales en el que reconoce su fallo.

“Este estreno es una noticia real. Sin embargo, para ilustrarla, cometimos el error injustificable de usar un tráiler falso creado por fans con Inteligencia Artificial”, se lee en el documento.

El canal afirmó que les apena lo sucedido, pero que en su compromiso de ser transparentes con el público, aceptan que no siguieron “las normas de exigencia que nos caracteriza en nuestros contenidos y cometimos este grave error”.

“La dificultad actual para identificar contenidos ciertos de imágenes creadas con inteligencia artificial nos exige ser aún más rigurosos ante los nuevos desafíos. Les ofrecemos una sincera disculpa”, concluye el mensaje.

'Noticias Repretel' proyectó un video hecho con IA, asegurando que era el tráiler de la nueva película de Spiderman. (Captura de video)

El video proyectado es autoría de Teaser Universe, un canal de fanáticos en YouTube dedicado a publicar tráilers de películas generados con inteligencia artificial.

En redes sociales, varios internautas criticaron el error del espacio informativo, señalando que deberían tener más cuidado al revisar el contenido que comparten, pues puede inducir a confusión.

“No puedo con (el hecho de que) redactaron la sinopsis, hablaron de los protagonistas y el reparto, y no les provocó ninguna disonancia que ese fue el trailer que encontraron”, escribió la usuaria @chrishabit en X.