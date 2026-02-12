‘Noticias Repretel’ anuncia nueva película de Marvel, pero utilizó un tráiler falso hecho con IA

Noticias Repretel anunció en su sección de Entretenimiento, durante la edición del mediodía de este jueves 12 de febrero, la nueva película de Marvel titulada Spider-Man: Brand New Day; sin embargo, utilizó un tráiler falso creado por fans con inteligencia artificial (IA).

“En julio de este año se va a estrenar la nueva película de Spiderman, aquí tenemos algunas imágenes”, dice la presentadora antes de pasar el video en vivo.

En las imágenes aparecen Tom Holland, Emma Stone y Andrew Garfield, todos actores vinculados a la exitosa franquicia de Marvel; no obstante, las escenas mostradas fueron generadas con IA.

Los gestos limitados y las miradas fijas delatan el uso de programas para crear las supuestas tomas de la nueva película.

El video proyectado es autoría de Teaser Universe, un canal de fanáticos en YouTube dedicado a publicar tráilers de películas generados con inteligencia artificial.

“La película se aleja del enfoque multiversal para centrarse en una aventura más íntima y urbana del héroe de las calles de New York”, continúa la presentadora.

El noticiario -probablemente al notar que el video era hecho con IA- borró ese segmento del video publicado en su canal de YouTube; sin embargo, en la versión del noticiario disponible en el sitio web el fragmento aún se puede ver.

En redes sociales, varios internautas criticaron el error del espacio informativo, señalando que deberían tener más cuidado al revisar el contenido que comparten, pues puede inducir a confusión.

“No puedo con (el hecho de que) redactaron la sinopsis, hablaron de los protagonistas y el reparto, y no les provocó ninguna disonancia que ese fue el trailer que encontraron”, escribió la usuaria @chrishabit en X.

Repretel anuncia película de Marvel con tráiler hecho con IA

Pese a la utilización de imágenes generadas con IA, lo cierto es que sí se estrenará en julio del 2026 una película titulada Spider-Man: Brand New Day; no obstante, por ahora no hay un tráiler oficial publicado por Marvel o Sony.

Lo que circula en internet son avances hechos por fanáticos con ayuda de la inteligencia artificial, como el que proyectó el noticiario de canal 6.

Sobre la participación de Andrew Garfield y Emma Stone en la nueva película, tampoco se ha confirmado oficialmente que vayan a aparecer.

En el caso de Garfield, abundan los rumores y especulaciones sobre un posible regreso a su versión de Spider-Man en futuros proyectos, pero los reportes más sólidos señalan que no forma parte del reparto confirmado de esta cinta.

En cuanto a Emma Stone, tampoco figura en el elenco oficial y su nombre solo aparece en comentarios de fans y páginas de especulación, no en listados de casting verificables.

Quienes sí estarán en la película son Tom Holland en el papel de Peter Parker / Spider-Man, acompañado por Zendaya como Michelle “MJ” Jones-Watson y Jacob Batalon como Ned Leeds.

También se suma Sadie Sink, cuyo personaje aún no ha sido revelado oficialmente, mientras que Jon Bernthal encarnará a Frank Castle / The Punisher y Mark Ruffalo volverá como Bruce Banner / Hulk.

El elenco lo completan Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion, Marvin Jones III como Lonnie Lincoln / Tombstone, además de Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, quienes participarán en roles que todavía no se detallaron públicamente.

A continuación, algunos de los videos oficiales que Marvel ha publicado sobre la nueva película: