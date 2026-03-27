Maynor Solano rompe el silencio y confirma su nuevo trabajo tras dejar Multimedios

Maynor Solano tiene una amplia trayectoria en el periodismo deportivo. Su último trabajo fue en Multimedios.

El periodista deportivo Maynor Solano sacudió las noticias hace unos días al anunciar que renunció a su trabajo en Multimedios Canal 8. Entonces contó que había aceptado un nuevo reto laboral, pero no mencionó de qué se trataba, hasta ahora.

El comunicador había sido figura del programa Fútbol al día durante dos años hasta este lunes 23 de marzo. En esa emisión aprovechó para despedirse del espacio y de la audiencia tras presentar su dejación.

“Un programa que he disfrutado todos los días, todas las noches que he venido. Muy agradecido con el canal, que me abrió la puerta, con Diego Obando que fue la persona que confió en mí para venir a este proyecto y que se extraña por acá”, expresó Maynor Solano.

Pero el secreto ya se acabó y fue el propio reportero el que confirmó en sus redes sociales a dónde será su nuevo trabajo. En la publicación, Solano posteó varias fotografías donde posa frente al logo de FUTV y, además, usando una chaqueta de la empresa de comunicación.

Solano narró que a partir del lunes 6 de abril será parte del programa La jornada de FUTV, un espacio diario donde se presentarán informaciones deportivas. El horario es de lunes a viernes a las 10 p. m.

Con esta fotografía y un posteo en Instagram, el periodista deportivo Maynor Solano confirmó su ingreso a FUTV. (Instagram/La Nación)

“Estaré presentando junto a mi gran amigo Carlos Serrano, y contaremos con la energía y talento de jóvenes periodistas de FUTV, Camilo Hernández y Ricardo Ramírez”, explicó.

Agregó que también realizarán coberturas previas y después de los partidos, así como transmisiones desde los estadios y que tendrán un programa especial sobre el Mundial de Fútbol.

“Asumo este nuevo reto profesional con ilusión y compromiso”, dijo.