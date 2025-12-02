Maynor Solano dio fuerte noticia sobre su matrimonio que mantuvo en privado por un año

Maynor Solano, reconocido periodista deportivo, generó gran sorpresa al confirmar una inesperada noticia sobre su matrimonio, la cual mantuvo en privado durante un año. La exfigura de Teletica Deportes dio la exclusiva al programa De boca en boca.

Solano confirmó que, luego de 12 años de unión, él y su esposa Karina Rodríguez se separaron hace exactamente un año. De acuerdo con la información del programa de farándula, ambos decidieron manejar todo de forma íntima “para proteger a la familia”.

Además, Rodríguez y Solano habrían oficializado su separación recientemente, mediante la firma del divorcio. La pareja se casó en mayo de 2013, y fruto de su matrimonio nacieron dos hijos.

“La expareja mantiene una excelente relación, enfocada en el bienestar de sus hijos y en sostener una convivencia cordial que prioriza la estabilidad emocional del hogar”, explicó De boca en boca.

Aunque no se refirió de manera directa, un par de horas después de la publicación de Teletica, Solano subió una fotografía a sus redes sociales, en la que se le ve sonriente y a la que acompañó con un mensaje de optimismo.

“Porque la vida tiene que seguir. Porque hay miles de razones para creer, confiar y construir”, escribió.