Maynor Solano renunció a Multimedios por este motivo: ‘Me dolió’

Maynor Solano no solo se está dando una nueva oportunidad en el amor, sino que la vida también lo sorprende a nivel profesional y eso lo llevó a tomar una decisión que, según confesó, no le resultó fácil.

El comunicador acudió como siempre al programa Fútbol Al Día de Multimedios. Y ahí todo transcurría con normalidad, pero cuando el programa del lunes por la noche estaba a punto de terminar, él se despidió del espacio y de la audiencia tras presentar su renuncia.

Solano comentó al aire que justamente estaba cumpliendo dos años y una semana de haber llegado a Fútbol Al Día, pero que ahora tomará un nuevo rumbo, sin dar ningún tipo de pista sobre su nuevo destino.

Según él, no adelantó nada en vivo porque ya habría tiempo para eso más adelante. También, porque creyó que era el momento para hablar de la que fue su casa hasta la noche del lunes y mostrar su gratitud.

“Un programa que he disfrutado todos los días, todas las noches que he venido. Muy agradecido con el canal, que me abrió la puerta, con Diego Obando que fue la persona que confió en mí para venir a este proyecto y que se extraña por acá”, apuntó Maynor Solano.

También le agradeció a José Pablo Alfaro, quien dirige el espacio en la actualidad, y le dijo que conocer su parte periodística y humana ha sido muy provechoso; lo mismo que la autenticidad de Jacky Álvarez.

Además, se refirió al otro panelista que tenía al lado, porque dijo que fue en ese espacio donde trabajó por primera vez junto a Alvin Obando, y que siempre se aprende de un profesional con tanta experiencia.

Maynor Solano se despidió del público de Multimedios la noche de este lunes 23 de marzo. (Captura de video)

En su discurso de despedida, Maynor Solano mencionó al joven periodista Cristian Segura y no se olvidó de quienes están detrás de cámaras y que hacen posible que Fútbol Al Día llegue hasta su pantalla.

“Y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes, que confían en el trabajo de uno, que interactuamos a través de las redes sociales, con criterios positivos y otros no tanto; pero siempre lo han hecho con muchísimo respeto. Eso es lo que me llevo de cada uno de los programas de Fútbol Al Día, que repito, disfruté muchísimo”, citó Maynor Solano.

Con un amplio recorrido en el periodismo deportivo, el comunicador, quien también tiene un espacio en FUTV, no titubeó en asegurar que este espacio fue uno de los capítulos más bonitos que ha tenido en su profesión.

“Me va a hacer falta, próximamente estaré comunicando el nuevo proyecto periodístico en el que estaré participando. Me emociona mucho y créanme que me dolió, me costó mucho tomar la decisión, porque me he encariñado muchísimo con Fútbol Al Día, con la familia de Multimedios y yo creo que hay que dejar la puerta abierta de una gran empresa”, afirmó.

Quedaban pocos segundos y, en ese espacio, donde se combina el análisis, la polémica y la camaradería, José Pablo Alfaro le pidió a Jacky Álvarez que fuera a darle un abrazo al periodista con el que algunas veces estuvo de acuerdo y en otras no.

Así se acabó la edición del lunes, la última vez de Maynor Solano en Fútbol Al Día. Luego, ante consulta de La Nación, Solano confirmó que quedó totalmente desvinculado de Multimedios debido a que aceptó una oferta de otro canal costarricense.

Además, adelantó que pronto contará más detalles de su nuevo proyecto que se transmitirá de lunes a viernes y que le “encantará a los fiebres que gustan informarse del futbol”.

Vea cómo se despidió Maynor Solano de ‘Fútbol Al Día’