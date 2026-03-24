Maynor Solano se abre otra vez al amor tras separarse y sorprende al presentar a su nueva pareja

El periodista deportivo Maynor Solano vive una nueva etapa amorosa, luego de separarse de su esposa Karina Rodríguez, con quien tuvo más de 12 años de relación.

Solano, quien está a punto de concretar su segundo divorcio, conversó con el programa de farándula De boca en boca y reveló que actualmente está en una relación de pareja.

Maynor Solano asistió al festival Picnic con su nueva pareja, la farmacéutica Marcela Chaves. (Instagram)

Según contó, se trata de Marcela Chávez, farmacéutica de profesión, con quien sale desde hace un mes.

“Estoy comenzando a salir con ella, a conocerla. Tenemos un mes de estar conociéndonos, ya hemos salido a un par de actividades juntos”, expresó Solano ante consulta del programa de Teletica.

Solano no dio mayores detalles sobre su nueva relación y únicamente afirmó que pasa por un periodo lleno de paz en su vida.

Anteriormente, el comunicador, exfigura de Teletica Deportes, se sinceró sobre este su divorcio y reveló cómo se lo toma, así como el estado de su familia, pues él y Rodriguez son padres de dos niños.

“Muy, muy tranquilo. Muy enfocado en mis hijos, en mi trabajo —bueno, en los diferentes trabajos que tengo, gracias a Dios— y en eso se me consume mi día. Yo me levanto 5 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche a mi casa", comentó a De boca en boca hace un mes.

Maynor Solano está por terminar el proceso de divorcio con Karina Rodríguez, con quien tuvo una relación de más de 12 años y dos hijos. (Cortesía)

Según detalló en ese momento, a pesar del divorcio, él y su expareja mantienen una relación constante y muy sana. El periodista confesó que han buscado darle un ejemplo positivo a sus hijos.

“Todos los días nos comunicamos por los chicos; ellos son deportistas, entonces tenemos que coordinar mucho la llevada a los entrenamientos, quién los recoge, si yo puedo ir, quién los lleva a los partidos”, explicó.

“Siempre respondemos de muy buena manera porque es el ejemplo que les tenemos que dar a ellos de cordialidad. Y yo el respeto que le tengo a Kari, siendo la mamá de mis hijos, es muy grande”, añadió.