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Maynor Solano se abre otra vez al amor tras separarse y sorprende al presentar a su nueva pareja

El periodista aseguró que su vida atraviesa un periodo de paz y confirmó que tiene un nuevo amor

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Por Juan Pablo Sanabria

El periodista deportivo Maynor Solano vive una nueva etapa amorosa, luego de separarse de su esposa Karina Rodríguez, con quien tuvo más de 12 años de relación.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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