Famoso periodista costarricense está a punto de divorciarse y contó todo sobre el proceso que vive

El periodista Maynor Solano, exfigura de Teletica Deportes, está a punto de firmar su divorcio, tras un proceso de año y medio de separación con Karina Rodríguez, quien fue su esposa durante 12 años.

Solano, en entrevista con De boca en boca, se sinceró sobre este importante paso que dará y reveló cómo se lo toma, así como el estado de su familia, pues él y Rodriguez son padres de dos niños.

“Muy, muy tranquilo. Muy enfocado en mis hijos, en mi trabajo —bueno, en los diferentes trabajos que tengo, gracias a Dios— y en eso se me consume mi día. Yo me levanto 5 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche a mi casa", comentó.

Según comentó, a pesar del divorcio, él y su expareja mantienen una relación constante y muy sana. El periodista confesó que han buscado darle un ejemplo positivo a sus hijos.

“Todos los días nos comunicamos por los chicos; ellos son deportistas, entonces tenemos que coordinar mucho la llevada a los entrenamientos, quién los recoge, si yo puedo ir, quién los lleva a los partidos”, explicó.

“Siempre respondemos de muy buena manera porque es el ejemplo que les tenemos que dar a ellos de cordialidad. Y yo el respeto que le tengo a Cari, siendo la mamá de mis hijos, es muy grande”, añadió.

Maynor Solano habló de su divorcio

Finalmente, Maynor afirmó que no hay que dejarse llevar por las relaciones que parecen perfectas en redes sociales y, a pedido del periodista que lo entrevistó, envió un mensaje a quienes atraviesan un proceso similar.

“Primero piense en usted, délo todo, inténtelo, trate de resolver, pero si ya la persona no es la indicada, si usted ya no siente que no es la persona indicada, tome una decisión, no pasa nada, solo se vive una vez, uno tiene que ser feliz”, concluyó.