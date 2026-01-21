Max Barberena, la voz de las retahílas de Teletica, se prepara para uno de los días más importantes de su vida

Max Barberena, el retahilero de Teletica, y su esposa Melissa Calderón, son papás de la pequeña Sara, de cuatro años.

El famoso retahilero Max Barberena, uno de los rostros infaltables en las transmisiones de toros y topes de Teletica, está a pocos días de vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

Así lo informó el artista en su perfil de Instagram, al repostear una publicación en la cual lo etiquetó su esposa, Melissa Calderón. “A pocos días de conocer a Josué, el fruto de una promesa divina; recordamos una vez más que Dios nunca falta y que sus tiempos son perfectos”, escribió ella en el emotivo mensaje, con el que anunció que dentro de poco nacerá su bebé.

Además, el posteo tiene una serie de fotografías que reflejan su embarazo.

Barberena se convertirá en padre por tercera vez, pero Josué es su primer hijo varón, ya que el retahilero es papá de Sara, de 4 años, y de Nathaly, de 23.

La llegada de Josué llena de alegría y emoción a la familia después de una temporada de corridas de toros, en donde Max figuró con su talento. Incluso, Barberena protagonizó un momento de tensión, cuando, durante una transmisión, un participante del concurso que él presentaba se descompensó y casi va a dar al suelo.