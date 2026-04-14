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Marcelo Castro cayó en la tentación en El Salvador: Johnny López reveló el ‘pecado’ de su pareja

Los periodistas están disfrutando de un paseo romántico en tierras salvadoreñas

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Por Jessica Rojas Ch.
Johnny López, Marcelo Castro
Constantemente, Marcelo Castro y su pareja Johnny López comparten detalles de su relación y vida juntos en redes sociales. (Archivo)







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Marcelo CastroJohnny López
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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