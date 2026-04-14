Marcelo Castro cayó en la tentación en El Salvador: Johnny López reveló el ‘pecado’ de su pareja

Constantemente, Marcelo Castro y su pareja Johnny López comparten detalles de su relación y vida juntos en redes sociales.

Los periodistas Marcelo Castro y Johnny López están disfrutando de unas vacaciones en El Salvador; pero, en medio del disfrute, el experimentado comunicador cometió “un pecado” que fue expuesto por su pareja.

En su segundo día de lo que es un paseo romántico y la primera vez de Castro en suelo salvadoreño, el desayuno fue un momento muy curioso para la pareja.

López mostró en un video de cómo Marcelo rompió su dieta, porque no pudo evitar caer en la tentación con un platillo típico de El Salvador.

“Marcelo Castro y su vida fit versus las pupusas”, escribió López en la publicación, con la que evidenció el buen apetito de su pareja.

“Acompáñenme a conocer la triste historia de alguien que rompió la dieta hoy con pupusas”, agregó.

Por su parte, Castro comentó: “Fueron dos. Hay que romper la dieta”.

Constantemente, Marcelo y Johnny comparten detalles de su relación y vida juntos en redes sociales.