Así es Marcelo Castro al momento de ‘regañar’: video lo deja en evidencia

El querido expresentador de Telenoticias, Marcelo Castro, fue grabado como nunca antes había sido visto, ni siquiera en su época cuando ejercía jefaturas de Teletica. Esta ocasión, se le vio regañando a una de sus mascotas; situación que le causó gracia a su pareja, el también periodista Jhonny López.

Castro y López tienen dos perros de raza golden retriever, cuyas aventuras comparten constantemente en redes sociales.

El clip mostró tierno regaño de Marcelo a su perrito.

“¿Cuándo le hemos negado cariño?, ¿cuándo le hemos negado amor a usted?, porque usted quiere estar afuera, es un regaño porque usted es muy callejero... en el día sale a jugar y no tiene problema que no le den permiso y va al río a bañarse", le decía con suavidad al animal.

El tierno perrito solo lo miraba mientras colocaba una de sus patas en el hombro de Castro y recibía el regaño.

Incluso, López bromeó con la forma de reprender de su pareja.

“Dios libre le hablaran como las mamás lo regañaban a uno antes... desde la otra sala Nacho y yo nos tiramos el rollo”, escribió López al referirse al momento.