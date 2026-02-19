Viva

El viaje de ensueño que realiza Marcelo Castro: ¿Dónde está y quién lo acompaña (no es Johnny López)?

El periodista mostró en sus redes sociales lo bien que la está pasando en su nueva aventura por el extranjero

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
El periodista pensionado Marcelo Castro usando un traje y corbata azul y camisa blanca. Sonríe hacia la cámara.
Marcelo Castro se ganó el cariño del público a lo largo de su trayectoria como periodista. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcelo Castro
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.