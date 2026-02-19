El viaje de ensueño que realiza Marcelo Castro: ¿Dónde está y quién lo acompaña (no es Johnny López)?

Marcelo Castro se ganó el cariño del público a lo largo de su trayectoria como periodista.

El periodista Marcelo Castro está realizando un viaje de ensueño, uno que muchos quisieran hacer. El comunicador mostró en sus redes sociales lo bien que la está pasando en la aventura, quién lo acompaña y algunos de los lugares especiales que ha conocido.

Castro narró que se encuentra en Israel junto a una amiga identificada como Ana González, quien fue su compañera de viaje.

En la publicación, Castro, reconocido por su paso por medios de comunicación como Teletica y pareja del también periodista Johnny López, de Más que noticias y Sábado feliz, posteó varias fotografías en las que se le ve muy sonriente.

Contó que fue al Monte de las Bienaventuranzas, la basílica de la Anunciación en Nazareth, la Aldea de Magdala y el mar de Galilea.

También visitó Masada, Jerusalén y el mar Muerto.

Vea a continuación algunas de las fotos del viaje:

El periodista Marcelo Castro contó en sus redes sociales que se encuentra de viaje por Israel. (Instagram)

Marcelo Castro ha visitado diferentes lugares históricos durante su viaje por Israel. (Instagram)

Marcelo Castro disfrutó de un momento en el Mar Muerto. (Instagram)