Johnny López de Teletica se defendió así de mujer que lo tachó de ‘pecador’ por ser pareja de Marcelo Castro

Esta fue la fotografía que publicó Johnny López junto a su pareja Marcelo Castro que provocó el mensaje criticándolos.

“¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo?”, esta frase es parte de la tajante respuesta que le dio el periodista Johnny López, figura de Más que noticias y Sábado feliz de Teletica, a una mujer que lo cuestionó por unas fotografías que publicó junto a su pareja, el también comunicador Marcelo Castro.

El posteo de López en su cuenta de Facebook lo muestra a él y a Castro disfrutando de la época navideña. “En casa, la Navidad no se trata solo de decoraciones, se trata de sentir con el corazón”, escribió el periodista junto a varias fotografías, una de ellas junto a Marcelo, con quien mantiene una relación sentimental desde hace varios años.

En el posteo varias personas le desearon a la pareja felicidad, amor y bendiciones de Dios. A esto último fue a lo que reaccionó la mujer:

“No digas que Dios los bendiga. Dios no está donde hay pecado, ellos son buenas personas, pero están viviendo en pecado. Normalizar algo que va en contra de los principios de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hombre y mujer hizo Dios”, escribió la persona.

Ante este mensaje, López no se guardó nada y le respondió de manera respetuosa, pero fuerte y directa:

“¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? ‘Dios no está donde hay pecado’, o sea, según su lógica, tampoco está en su corazón por andar juzgando vidas ajenas“, manifestó el comunicador.

Pero el mensaje no se quedó ahí, Johnny agregó: “Sabe una cosa, no creo que Dios la odie por eso. Él ama, siempre, todos los días y su misericordia se renueva siempre, para usted, para mí, para todos los pecadores”.

Agregó que la diferencia entre “el pecado” de la mujer y el suyo, es que el propio no le hace daño a nadie. “En cambio, andar repartiendo mala vibra, eso se devuelve”, concluyó el periodista.

En la misma publicación, varias personas continuaron enviándole buenos deseos a la pareja y algunas otras comentaron mostrándole su apoyo a la respuesta que le dio a la usuaria.