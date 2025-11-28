Marcelo Castro y Johnny López muestran su amor al máximo en una sesión navideña: vea aquí las fotos

Los periodistas y pareja Johnny López y Marcelo Castro, se conocen hace más de 14 años.

Los periodistas Marcelo Castro y Johnny López siguen viviendo su relación al máximo tras varios años de compartir juntos. Ellos muestran su amor y lo bien que viven su vida en pareja constantemente en redes sociales; muestra de ello es la reciente publicación del presentador de Más que noticias y Sábado feliz que posteó en su cuenta de Instagram.

Castro y Johnny protagonizaron una tierna sesión de fotos navideñas en familia: ellos dos, junto a sus queridos perros Nacho y Frodo.

Las imágenes también las compartió Castro en su perfil.

En las fotografías, ambos comunicadores se ven muy sonrientes posando para la cámara en un set cargado de adornos navideños. Las mascotas también robaron cámara y se convirtieron en protagonistas del tierno momento.

“A las puertas de la Navidad, qué lindos recuerdos”, escribió Castro en su publicación.

Por su parte, López escribió: “La época más linda del año”.

Marcelo y Johnny se conocieron hace más de 14 años debido a la pasión de ambos por el fútbol.

