Marcelo Castro revela práctica personal que genera sorpresa: de esto se trata

Marcelo Castro, reconocido periodista costarricense, dio a conocer un detalle de su vida poco conocido, que podría sorprender a sus seguidores.
Durante el programa De boca en boca, Castro habló sobre sus hábitos. A sus 65 años, contó que mantiene una rutina de ejercicios, se alimenta balanceadamente y cultiva su vida espiritual.
“Con la pandemia comí desordenadamente, no hacía ejercicio y subí mucho de peso”, dijo antes de ingresar a un gimnasio.
Además, dio a conocer que uno de sus secretos es “el cuido personal... yo no tomo pastillas para nada, ni para la presión arterial, el azúcar, el colesterol, para nada”, manifestó en la entrevista con Teletica.
Sin embargo, una de las partes más llamativas de la conversación fue al revelar que sí se somete a procedimientos estéticos en el rostro.
“Yo veo a un cirujano estético que me hace algunas cositas en la cara y también ahí me dejo chinear”, afirmó el reconocido comunicador.
Castro, a pesar de tener actualmente un perfil bajo, ha dado a conocer que vive una vida tranquila y saludable.