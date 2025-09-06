Mamá de Keyla Sánchez vivió tensos momentos previo al partido entre Nicaragua y Costa Rica: vea lo que pasó

Kattya Granados , mamá de la presentadora Keyla Sánchez, viajó con ilusión para apoyar a la Selección Nacional de Costa Rica en Managua; sin embargo, la experiencia para entrar al estadio se tornó tensa.

El caos, los tumultos, las filas eternas y la falta de organización la llenaron de preocupación durante los minutos previos al juego, en medio de un ambiente que resultó caótico y peligroso.

“Muy triste, hicimos fila, volvimos a intentarlo y nada”, expresó Granados en un video en sus redes sociales, donde se le notaba visiblemente decepcionada. Tuvieron que observar el inicio del partido desde un potrero, a las afueras del estadio, pues no los dejaban ingresar.

Mamá de Keyla Sánchez vio inicio del partido de la Sele desde un potrero

El partido entre Nicaragua y Costa Rica se disputó el viernes 5 de setiembre en el Estadio Nacional de Managua y terminó con empate 1-1. Según se aprecia en los videos compartidos por Granados, decenas de costarricenses estuvieron en las filas, pero lo estrecho y peligroso del lugar los obligó a salir del recinto.

“De nuevo no lo logramos. Tuvimos que salir de la fila, venirnos por este montasal, bajar aquí agarrados de las manos de todo el mundo. No se puede. Fatal”, relató.

En otra grabación, Granados denunció: “Un desorden y muy triste, triste, triste. Ojalá que no pase nada”. Incluso comentó, con tono de ironía, que aceptó una cerveza porque se sentía ahogada en medio del tumulto.

Más tarde, informó que logró ingresar luego de que la Federación Costarricense de Fútbol interpusiera una queja y solicitara que se permitiera la entrada a los aficionados afectados.