Viva

Mamá de Keyla Sánchez vivió tensos momentos previo al partido entre Nicaragua y Costa Rica: vea lo que pasó

Decenas de costarricenses quedaron fuera del Estadio Nacional de Managua al inicio del partido, en medio de largas filas y un ambiente caótico

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, viajó con ilusión para apoyar a la Selección Nacional de Costa Rica en Managua; sin embargo, la experiencia para entrar al estadio se tornó tensa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kattya GranadosKeyla Sánchez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.