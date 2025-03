Mamá de Keyla Sánchez debutó en televisión con contundente mensaje a sus detractores

Keyla Sánchez ya no es la única figura de la familia que aparece en televisión, pues este 3 de marzo, su madre, Kattya Granados, debutó como panelista en Multimedios. Granados fue una de las conductoras invitadas al programa La revista de Canal 8.

La mujer, quien acumula 76.000 seguidores en su cuenta de Instagram, mandó un contundente mensaje a quienes la critican en redes sociales; aprovechando que el programa inició con el tema de sufrir críticas. De acuerdo con Granados, más que sentirse afectada, ella trata de entender la frustración y enojo de quienes le hacen comentarios negativos.

“Me enfoco en la gente muy cercana a mí, mi familia. Me interesa muchísimo lo que ellos piensen y opinen de mí, porque son realmente las personas que me conocen. La gente que no me conoce realmente y que se escuda detrás de un teclado y no da la cara... inclusive, muchas veces me digo, esas mismas personas posiblemente me conozcan y delante de mí no me expresen lo que están expresando”, comentó.

Kattya, quien es la jefa de recursos humanos del hospital de San Ramón, contó que contrario a las interacciones digitales, en la calle la gente es muy cálida con ella y hasta le suelen decir que es más linda en persona. Además, fue enfática en que las críticas no le afectan.

“La fuente de mi fortaleza depende de Dios. Yo oro todos los días del mundo y le digo al Señor que me blinde de todas esas malas vibras, como llaman”, aseguró.

Granados compartió en el segmento llamado El mañanero de La revista, que se desarrolló durante media hora y dio inicio pasadas las 9 a. m. Estuvo acompañada por el periodista Sergio González, la Tía Nena (personaje del show), la doctora Silvia Baltodano y la psicóloga Lauren Araya.