"Ay Dios mío, ¡qué loquera! Ni me di cuenta de cómo pasó todo esto en Instagram. A estas edades uno no es tan tecnológico, además tengo muchas responsabilidades en el hospital, no había puesto atención a las redes sociales, eso sí, me encanta subir fotos (...). No me di cuenta en qué momento tenía tantos seguidores.