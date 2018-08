“Yo soy natural. Siento que si me dan un guion puedo hacerlo bien, pero en Qué buena tarde no tengo guion. Me dicen que voy para el programa, me explican la dinámica y ya. Pero todo es natural. Es algo que le nace a uno. Siempre me ha gustado la actuación aunque estudié secretariado y contabilidad. Me gusta relacionarme con el público. Me encanta relacionarme con la gente. Mi hijo José Miguel vio que soy así y vio que yo tenía potencial al ser tan espontánea. A la gente le gusta lo que hago y yo amo lo que estoy haciendo”, dijo González.