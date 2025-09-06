Francisco Calvo da a conocer el pecado de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua

Uno de los capitanes de la Selección de Costa Rica, Francisco Calvo, aceptó que el resultado 1 a 1 contra Nicaragua no fue bueno, además dio a conocer dónde estuvo el error tico desde su perspectiva.
Calvo, en entrevista a Teletica Deportes, dijo que la Selección tuvo un momento de confusión, el cual fue aprovechado por el rival.
LEA MÁS: Increíble, pero cierto: Nicaragua le empató a Costa Rica con un hombre menos
“Sabíamos que sería difícil, metimos gol y nos desordenamos un poco y pasamos factura con el penal”, pronunció.
Pese al empate, Calvo rescató que la igualdad es buena teniendo en cuenta que se consiguió como visitante.
“Sacamos un punto que es valioso, ahora solo queda ganar el martes. Tenemos que puntuar en casa, nos toca Haití que es duro”, declaró.
Francisco Calvo cerró dando a conocer que “ya los niveles se acortaron en todo el mundo, lastimosamente nos vamos tristes, empezamos ganando, pero nos descontrolamos”.