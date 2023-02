Keyla Sánchez: ‘Quisiera borrar de mi memoria el 2022...′

La presentadora de Calle 7, Keyla Sánchez, reveló que el accidente automovilístico que sufrió la madrugada del jueves 31 de marzo del 2022, en la ruta 27 (que comunica San José con Caldera), le ayudó a ver la vida de una manera diferente.

Así lo dio a conocer la presentadora de Calle 7 en una entrevista con el programa de Teletica De boca en boca, en la que habló sobre lo que pasó esa noche y lo que vino después de ello.

“Tal vez hubiera cambiado un par de cosas. Ese día era ya muy tarde, me hubiera ido mucho antes. Tal vez hubiera visto el partido en mi casa... Pero si no me pasaba ese día, me pasaba en otro momento, porque yo digo que era algo que me tenía que suceder para que la Keyla que soy ahorita cambiara el cassette, el chip, y viera la vida diferente y le diera el valor que requiere”, detalló Sánchez.

La presentadora Keyla Sánchez asegura que, tras el accidente, su mentalidad es otra.

La también influencer confesó que el 2022 fue un año en general difícil, en el que además se fracturó su fémur y una costilla.

Por ello, confía que el 2023 sea un mejor año, en el que pueda escribir sobre “todas esas hojas están blanco” los “deseos y anhelos, que se van a ir cumpliendo poco a poco”.

“Pasé un año muy duro, muy difícil. Un 2022 que puedo decir que quisiera borrar de mi vida y de mi mente, pero no puedo. Pero este año voy a hacer las cosas bien. Sola no, porque sola Keyla no puede, sino que con Dios y con el apoyo de la familia”, agregó.

Keyla Sánchez: “Cuando pasó el accidente a mí el mundo se me vino a abajo”

El amor Copiado!

En De Boca en Boca, la presentadora también habló sobre la relación que mantiene con Anthony Ramírez -su actual pareja- quien anteriormente mantenía una relación con la presentadora de Multimedios Janeth García.

En redes sociales circuló la información de que García y Sánchez eran amigas y que la presentadora de Teletica se había metido en la relación de “su amiga”.

“Ellos dos estaban separados. Tenían varios meses de estar separados (Janeth y Anthony) y nosotros dos decidimos estar juntos”, asegura Keyla, quien dice que “jamás” fue la tercera en aquella relación.

Eso sí, Sánchez asegura que Ramírez llegó a su vida en un momento en el que ya ella había decidido estar sola, “reorganizando mi vida”, pero entendió que “no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera; y si Dios me lo puso en el camino es porque es una gran persona”.

Ahora le agradece a Ramírez quedarse con ella y todo lo que eso significa a nivel mediático.

“Yo creo que cualquier persona que esté conmigo va a ser complicado, y solamente con confianza y comunicación se puede sobrellevar. Nos sentamos, hablamos y le dije: ‘esto es lo que viene en el combo que usted quiso y hasta ahora él lo ha sabido manejar (...). Y le agradezco porque con todo y todo él aceptó estar conmigo”, detalló.

Keyla Sánchez mantiene desde hace meses una relación con Anthony Ramírez.

Finalmente, la presentadora confesó que en varias oportunidades le ha tenido que pedir a su mamá que se quede callada ante los comentarios que hacen sobre ella, pues la pueden terminar afectando.

No obstante, entiende que su mamá es así por personalidad y asegura que como cualquier madre, defiende a sus hijos.

“Yo trato de ponerme en posición de ella. Yo a ella la entiendo, pero yo le digo: ‘mami la forma de defenderme, muchas veces, es guardando silencio’. Pero ella es mamá y no entiende. Ella por defenderme, por hacer las cosas de una forma distinta, hace que el mensaje llegue erróneo; y por hacer una gracia hace todo lo contrario. Ella tiene su personalidad y hay que respetarla, pero le he dicho que la forma de ayudarme es quedarse callada”, afirma.

Y agrega que: “No crea, sí lo ha hecho (quedarse callada), porque sino, no sé cuántas cosas más hubiesen salido”,