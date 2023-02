Keyla Sánchez: “Cuando pasó el accidente a mí el mundo se me vino a abajo”

Hace casi un año que la presentadora de televisión Keyla Sánchez sufrió un aparatoso accidente en su vehículo, en marzo del 2022. Mucho se ha dicho desde entonces sobre las posibles causas del suceso y también sobre la salud de la conductora, pero fue hasta este jueves 9 de febrero que Sánchez se sinceró y habló abiertamente sobre lo que ha vivido desde entonces.

En una entrevista que le cedió al periodista Walter Obando, del programa De Boca en Boca, Keyla contó que además de haber recibido apoyo psicológico y psiquiátrico, sufrió de una grave depresión y además tuvo que tomar medicamentos para tratarla.

La presentadora Keyla Sánchez volvió a trabajar en Teletica meses después de su accidente en carro. En diciembre fue parte del elenco de 'El Chinamo'. Foto: Archivo.

La presentadora dijo que su vida cambió radicalmente después del choque, incluso comentó que la situación le había servido para “volver a poner los pies sobre la Tierra”.

El suceso ocurrió la madrugada del jueves 31 de marzo, en la ruta 27 (que comunica San José con Caldera).

“Sería demasiado mentirosa si digo que soy la misma persona o la misma Keyla de antes del accidente. La Keyla de ahora valora la vida, valora el tiempo, valora la familia. Tenía que pasarme (el accidente) para poner los pies sobre la Tierra nuevamente”, dijo.

Además, Sánchez agregó que antes del suceso se sentía en una zona de confort, ya que tenía a su familia, a su hijo, el trabajo que siempre soñó y todo lo material por lo que había trabajado. “Al final uno se pierde”, expresó.

Ayuda profesional

Sánchez recordó que desde que era joven siempre mantuvo citas con profesionales en psicología, pero que con el pasar del tiempo las había dejado hasta que sufrió el choque.

“Cuando pasa el accidente a mí el mundo se me viene abajo. Hasta el día de hoy tengo mis terapias, quedé con un post-trauma, no podía dormir y si lo lograba me levantaba con un miedo, con un vacío”, afirmó.

“Lloraba todos los días”, sentenció.

Así quedó el carro que conducía Keyla Sánchez cuando tuvo su accidente. Foto: Archivo.

La presentadora explicó que tomaba antidepresivos y pastillas para poder dormir, pero que el único motivo que tuvo para volverse a levantar fue su hijo Thiago. Después, cuando volvió a trabajar en Teletica, tomó la decisión de no volver a tomar pastillas.

Aseguró que no pensó en poner la renuncia, porque aunque hubiera sido muy fácil escapar del escrutinio público, para ella lo importante era volver a la televisión y dar la cara para darle a su hijo un ejemplo de que aunque se cometan errores hay que afrontarlos y salir adelante.

“Le pediría a la gente una oportunidad para demostrar que sí, que me equivoqué, que cometí uno y mil errores como cualquier otra persona; pero que me den el chance para demostrarles quién es Keyla en realidad, para demostrarles que no es lo que muchos titulares dicen.

“Muchas personas tratan de juzgar y señalar porque al final a uno siempre le importa lo que la gente diga, piense y opine. Es doloroso, pero yo trabajo y tengo que salir todos los días sonriendo, secarme las lágrimas, ponerme el micrófono y hacer como si nada pasara”, concluyó.

En De Boca en Boca confirmaron que la segunda parte de la entrevista se podrá ver el lunes 13 de febrero en su programa y que después de eso estará disponible en la página www.teletica.com.