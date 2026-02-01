Malpaís: la banda sonora de las elecciones en Costa Rica

En los días previos a las elecciones de este 1.° de febrero, la música de la agrupación costarricense Malpaís se convirtió en algo así como la banda sonora de las votaciones en nuestro país. Temas como El barrio de los jazmines y El día de las crayolas sonaron constantemente en las redes sociales, anuncios de televisión, de radio e Internet.

Fue una especie de manifestación orgánica. Los ticos, inspirados por el fervor electoral, buscaron apoyar sus publicaciones en plataformas digitales con música que mostrara el orgullo de ser costarricense y, en muchas ocasiones, instar al voto. Medios de comunicación también echaron mano de los temas de la banda criolla para motivar al electorado a ejercer con respeto el derecho al voto.

Esta situación caló en el grupo y llenó de alegría y orgullo a los artistas que lo conforman; así lo confirmó Jaime Gamboa, compositor y bajista de la agrupación, quien comentó a La Nación que se sentían muy agradecidos y honrados porque sus compatriotas compartan su música en un momento tan importante para la historia de nuestro país como son las elecciones de este domingo.

“Hoy me paró gente a decirme que las familias van con diversos partidos y lo que oyen es Malpaís en el carro”, comentó Gamboa en entrevista con este medio momentos después de ejercer su voto. El artista expresó que la música que hacen en la agrupación es para eso, para que la gente la use.

“En el caso de El día de las crayolas, yo la escribí para las elecciones de hace ocho años, pero la gente la ha tomado como una canción por la democracia”, contó el músico. Otras piezas como Rosa de un día y Contramarea también han sido representativas en esta fiesta electoral para manifestar la alegría de haber nacido en este país. “Es algo así como decir: ‘Nací solo para verte, Costa Rica, así, linda y democrática’. La gente le da sentido a las canciones para este momento de elección”, agregó Gamboa.

“Siempre he dicho que quien hace grande a la música no son los músicos ni los artistas, sino el público que acoge las melodías y las letras y les da un significado. Si la gente no las abraza, no las entiende y no las usa para su vida, no tiene sentido”, expresó el bajista.

Gamboa agregó que en el grupo se sienten muy agradecidos con el público por la oportunidad de llevar sus canciones a un punto más allá y usarlas como muestra de orgullo patrio. “Ojalá que de algún modo los mensajes que están en la música sirvan para que también las conciencias se mantengan del lado correcto, que haya un despertar de la conciencia crítica que creo yo que estaba un poco adormecida”, expresó el músico.