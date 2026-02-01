Elecciones 2026: Jorge Martínez, Sebas Guillem, Carolina Jaikel, Nancy Dobles y más famosos se sumaron a la fiesta

El actor y comediante Édgar Murillo acompañó, como es su tradición, a su mamá a votar.

Figuras de la farándula costarricense vivieron al máximo la fiesta electoral de este domingo 1.° de febrero. Rostros de la música y la televisión se sumaron a ejercer su derecho al voto y así festejar uno de los momentos más importantes de la historia de Costa Rica.

En familia, con amigos, solos y hasta llevando a sus hijos a actividades de voto infantil, así fue como se vieron personalidades como el periodista Jorge Martínez y su pareja, la también comunicadora Laura Brenes; Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, y hasta el cantante Sebas Guillem.

Martínez y Brenes asistieron en familia a manifestar su alegría democrática. Ambos votaron cerca de las 12 mediodía en la escuela Carlos Sanabria, en Pavas, centro educativo donde votaron los expresidentes Abel Pacheco y Óscar Arias. Los periodistas sorprendieron a los medios de comunicación al asistir acompañados por su pequeña hija, Sol.

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes ejercieron su voto en Pavas. La pareja llevó a su pequeña hija Sol para que disfrutara del ambiente electoral. (Christian Montero)

En el caso de Sebas Guillem, cantautor costarricense que recientemente brilló en el programa Got Talent de España, resultó curioso verlo toparse con el periodista de Teletica Walter Campos. Ambos, sonrientes, posaron para la cámara para registrar el momento.

Otras famosas que se dieron cita en las urnas electorales fueron Nancy Dobles, quien con un pañuelo rojo en su cabeza, blusa blanca y pantalón azul, se mostró muy patriótica; mientras que la expresentadora Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, también de azul y rojo, les mostró a sus seguidores en redes sociales que ejerció el voto por primera vez en Curridabat. La pareja llevó a su hija, Irene, a una actividad de voto infantil en las instalaciones de la escuela de protocolo de Christy Marín, así que la pequeña también disfrutó del ambiente.

El periodista Elías Alvarado, de Teletica, votó en Nueva York y además se encargó de darle cobertura a las elecciones para 'Telenoticias'. (Instagram)

Omar Cascante fue otro de los que usó sus plataformas digitales para compartir su alegría patriótica; lo mismo hizo el retahilero Max Barberena, quien contó que fue a votar a Cañas, Guanacaste, y que para lograrlo manejó durante cinco horas.

La conductora de televisión María Teresa Rodríguez, el creador de contenido Keiz y el actor y comediante Édgar Murillo también compartieron sus momentos electorales. Murillo, además, contó que, como cada cuatro años, acompañó a su mamá a ejercer el voto.

Viviana Calderón y su pareja, el actor Pablo Rodríguez, gozaron juntos de la fiesta electoral. En el caso de Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó de manera graciosa que, aunque en su familia hubo apoyo a diferentes candidatos, vivieron la alegría democrática desde el corazón.

Nancy Dobles, presentadora de 'Buen día' lució los colores patrios en su ropa. (Instagram)

Por su parte, el periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, también tuvo la oportunidad de manifestar su decisión emitiendo un voto secreto en Nueva York. El comunicador, pese a que disfrutó del derecho, también hizo una denuncia al narrar que en Nueva Jersey, en el recinto dispuesto para las votaciones de ticos, no permitieron que la prensa realizara grabaciones, lo que impidió la difusión de información.

En la otra cara de la moneda, el compositor Jaime Gamboa, de la agrupación Malpaís, manifestó a La Nación su alegría al saber que su música caló profundamente en la población en los últimos días y que muchas de sus canciones fueron utilizadas para promover el voto. Agregó que cuando fue a votar, muchas familias manifestaron su cariño y admiración, algo que lo llenó de alegría.

Costa Rica vivió este domingo una gran fiesta, una celebración de libertad y democracia que se gozó en las urnas, en las calles, casas y hasta en los trabajos.

Cindy Villalta se mostró muy contenta por emitir por primera vez su voto en Curridabat. (Instagram)

Vivana Calderón y su pareja el actor Pablo Rodríguez fueron juntos a votar este 1. ° de febrero. (Instagram)

Melissa Durán fue temprano a votar. La presentadora de 'Noticias Repretel' invitó a sus compatriotas a gozar de la fiesta democrática. (Instagram)

Omar Cascante disfrutó en familia de la democracia costarricense. (Instagram)

El retahilero Max Barberena fue hasta su natal Cañas, Guanacaste, para votar. (Instagram)