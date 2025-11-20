Viva

‘Mae, querido, no sabés cuánto lo siento’: Jero Freixas está dolido por la Sele, pero ahora tiene un nuevo favorito

El creador de contenido argentino y su esposa Jose de Cabo lamentaron que Costa Rica no clasificara al Mundial 2026

Por Jessica Rojas Ch.
Los argentinos Jero Freixas y Jose de Cabo han sido fanáticos de la Selección Nacional de Costa Rica desde el 2022... hasta ahora. (Archivo)







