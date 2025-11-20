‘Mae, querido, no sabés cuánto lo siento’: Jero Freixas está dolido por la Sele, pero ahora tiene un nuevo favorito

Los argentinos Jero Freixas y Jose de Cabo han sido fanáticos de la Selección Nacional de Costa Rica desde el 2022... hasta ahora.

Los ticos estamos tristes... mucho, pero hay un argentino que sufrió con nosotros porque Costa Rica no clasificó al Mundial 2026. Jero Freixas, el creador de contenido que ha sido un costarricense futbolero de corazón, sufrió tanto como nosotros con nuestra Sele.

Desde el 2022, cuando el combinado patrio venció a Nueva Zelanda en el repechaje para ir a Catar, Jero y su esposa Jose de Cabo han sido fanáticos de la Tricolor; sin embargo, tras la no clasificación de cara a la cita mundialista del 2026, tienen un nuevo favorito, así lo confirmaron en un video que publicaron en sus redes sociales.

“Mae, querido, no sabes cuánto lo siento. Te mando mucha fuerza para atravesar este difícil momento”, dijo Jero al inicio del video mientras enviaba un mensaje de voz y lucía una camiseta que decía: “Keep calm and vamos ticos”.

Jose, asustada y preocupada, le preguntó qué había pasado, pensando que alguien había sufrido algún percance.

Jero, muy afligido, le explicó que los ticos no irán al Mundial. Jose le preguntó que ahora a cuál país centroamericano iban a apoyar y uno a uno mencionó a los equipos de la región que tampoco clasificaron a la cita mundialista.

“Hay un héroe”, dijo Jero con cara de felicidad. “Somos de Panamá desde la cuna. La querida Panamá. Qué gran país, Panamá”, manifestó la pareja dejando claro cuál es su nueva selección de fútbol favorita; aunque al final Jero fue enfático en que no vestirá la casaca panameña todavía porque está de duelo por los ticos.

Jero Freixas comenzó a hacer contenido relacionado con Costa Rica a mediados de 2022, en un contexto marcado por la clasificación de la Selección Nacional al Mundial de Catar y su viral apoyo al fútbol costarricense. Su primer gran acercamiento público fue cuando el Sporting FC lo “fichó” simbólicamente y le envió la camiseta número 9, lo que originó una serie de videos humorísticos y colaboraciones con clubes locales.