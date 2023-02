Seguidor tico emocionó a Jero Freixas con un regalo muy especial

La pareja de actores argentinos Jero Freixas y Jose del Cabo están en Costa Rica presentando su obra de teatro en el Mélico Salazar, donde un seguir tico sorprendió a Freixas con un atinado regalo.

Los argentinos han estado con su obra desde el jueves anterior y en la función de este sábado aprovecharon para tomarse fotos y firmar autógrafos a un grupo de fans.

Actor Richard Gere fue hospitalizado de emergencia mientras estaba de vacaciones

En el medio de la interacción, un tico emocionó al creador de contenido al sacar una camiseta original de la nueva edición de la Selección de Argentina.

La camiseta albiceleste luce la tercera estrella que lograron en el Mundial de Qatar de la mano de Lionel Messi, el máximo ídolo de Freixas.

“Esto es demasiado, vos estás completamente loco, miren el regalo que me trajo. Yo no puedo aceptar esto, lo voy a aceptar, pero no debería. Me parece demasiado, venís, pagás la entrada y ¿encima me traes este regalo? Esto no me lo olvido nunca, gracias, de verdad”, dijo Jero emocionado.

Los argentinos se despedirán de su público tico esta noche, con la última función de esta gira.