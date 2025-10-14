Viva

Luis Ortiz, de Teletica, encendió las alarmas y alertó a sus seguidores por riesgosa situación

El comunicador recibió dos correos electrónicos que lo hicieron sospechar de que algo no andaba bien

Por Jessica Rojas Ch.
El recuerdo de una excompañera de hace años en canal 7 traicionó al presentador de Telenoticias, Luis Ortiz Chaves, este martes en la edición de las 7 de la noche de Telenoticias.
El periodista Luis Ortiz, de Teletica, tiene amplia experiencia en temas de tecnología. Hace unos días recibió dos correos con posibles estafas. (Archivo)







