Luis Ortiz, de Teletica, encendió las alarmas y alertó a sus seguidores por riesgosa situación

El periodista Luis Ortiz, de Teletica, tiene amplia experiencia en temas de tecnología. Hace unos días recibió dos correos con posibles estafas.

El experimentado periodista Luis Ortiz, de Teletica, encendió las alarmas de sus seguidores al alertarlos sobre una posible estafa de la que se salvó hace poco tiempo.

El comunicador contó en las redes sociales de su programa Tec Toc, que recibió dos correos electrónicos con información falsa sobre sus perfiles en las plataformas de streaming Netflix y Disney+. En esos mensajes le afirmaban al periodista que sus cuentas estaban a punto de ser canceladas por falta de pago; sin embargo, la situación no era real.

Ambos correos, comentó, son exactamente iguales y usan los nombres de las dos plataformas con el fin de engañar a los usuarios para que ingresen a un enlace, pongan los datos de sus tarjetas y así, sustraer el dinero.

“Quieren hacernos creer que el enlace que nos ofrecen para solucionar el programa y cambiar la forma de pago, es decir, meter datos de tarjeta de crédito, es seguro. Por supuesto que no lo es. No hay que hacer click en él, ni siquiera por curiosidad porque nos pueden robar los datos de la tarjeta”, explicó.

Ortiz agregó que los mensajes fueron enviados a su correo electrónico desde una cuenta de una empresa llamada Eventbrite, que más bien se dedica a la venta de entradas para eventos.

En los correos, insistió, la redacción es exactamente igual, lo que levanta todavía más la alarma, ya que no puede ser que dos plataformas, que son competencia entre ellas, envíen el mismo mensaje.

Luis Ortiz, periodista de Teletica, hizo un llamado a sus seguidores

“Si reciben un mensaje de este tipo, por favor, no hagan caso. Es falso y evidentemente es un intento de estafa. Si les queda alguna duda, por favor, no hagan click en el enlace”, manifestó el periodista.

Además, en su recomendación agregó que lo correcto para evitar fraudes es ingresar directamente a la aplicación o a la página web del servicio y desde ahí revisar si efectivamente hay un problema de pago.