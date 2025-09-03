Luis Muñoz ‘Pelín’ recibió el Reca Mora 2025

Uno de los momentos más significativos de la gala 2025 de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), efectuada este 2 de setiembre, fue el homenaje al músico Luis Muñoz, conocido como “Pelín”.

La ACAM lo distinguió con el Premio Reca Mora 2025, máximo reconocimiento de la institución. El galardón se otorga a compositores costarricenses mayores de 60 años, cuya obra alcanzó proyección nacional o internacional, y cuya trayectoria artística y personal representa un ejemplo para las nuevas generaciones.

En el evento, el grupo Éditus, acompañado por el bajista Max Esquivel y la cantante Milena Granados, interpretó un tributo musical a Muñoz. Posteriormente, el público aplaudió con fuerza a quien es uno de los creadores más influyentes de Costa Rica, pionero del rock nacional y figura de referencia en el jazz internacional.

Luis Muñoz, conocido como 'Pilín', nació en 1953 y fundó Los King Cats en 1967, pioneros del rock en Costa Rica. (John Durán)

Luis Muñoz nació en agosto de 1953. Su carrera comenzó en 1967 con Los King Cats, agrupación inspirada en el rock and roll anglosajón. En 1970 fundó el trío La Izquierda Erótica, una banda que se convirtió en parte de la leyenda del Festival Nacional Estados Unidos 72.

Durante esa década participó en proyectos musicales con Pibe Heim y en un trío de rock acústico. También produjo el disco Compadre, de Álvaro Fernández, antes de trasladarse a Estados Unidos.

En California se graduó en composición musical en la Universidad de ese estado. En 1980 presentó el disco Costa Rica, Costa Rica en el Teatro Nacional, convirtiéndose en uno de los primeros artistas de jazz en tocar en ese escenario. Desde entonces, su música ha acompañado documentales, producciones de radio, televisión, danza y teatro.

Su carrera se enriqueció con colaboraciones junto a artistas de renombre como Ailton Moreira, Etta James, Flora Purim y Jim Messina. Con más de una docena de producciones discográficas, Muñoz acumula una trayectoria sólida que lo coloca, sin duda, entre los músicos costarricenses más destacados en el exterior.

Con gran felicidad, puesto que son amigos, José 'Chepe' González le entregó a Luis Muñoz el premio Reca Mora 2025. (John Durán)

Desde el 2004, Muñoz ha recibido múltiples nominaciones en los Premios ACAM. Ha ganado siete estatuillas, lo que lo convierte en uno de los artistas más premiados en la historia de la ceremonia.

Durante la gala, Muñoz ofreció un emotivo discurso de agradecimiento. “Quiero darle las gracias a ACAM por no olvidarse de mí. Creo que son ya 14 nominaciones y como ocho o nueve premios que he recibido. Cuando me subí aquí vi en la cara de algunos colegas una expresión de ‘¿y ese hombre quién es?’”, expresó con humor.

El músico recalcó la importancia de la creación artística como un vínculo entre las personas. “La música y el arte en general nos ayudan a relacionarnos corazón a corazón con el mundo que nos rodea y también nos permiten reconocer nuestra propia humanidad”, señaló.

Con 60 años de trayectoria, Muñoz renovó su compromiso con el público. “Mi compromiso con todos ustedes y conmigo mismo es el mismo de siempre. Dar lo mejor en cada momento, con amor y respeto al talento que esta vida me ofreció”, afirmó.