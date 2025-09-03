Viva

Luis Muñoz ‘Pelín’ recibió el Reca Mora 2025

El artista ha ganado siete estatuillas ACAM y destaca por su trayectoria en rock y jazz

Por Fiorella Montoya

Uno de los momentos más significativos de la gala 2025 de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), efectuada este 2 de setiembre, fue el homenaje al músico Luis Muñoz, conocido como “Pelín”.








