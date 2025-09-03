Presentadora de Teletica muestra su talento oculto en los premios ACAM: ‘Noto alguna incredulidad’

La presentadora de Teletica, Natalia Monge, sorprendió en el escenario de los premios ACAM 2025 al asumir la conducción de la gala en honor a la música nacional, puesto que durante varios años ocupó el periodista Walter Campos.

Al dirigirse al público, Monge comentó que necesitaba “entrar en confianza” y recordó que no solo es humorista, sino también cantante. “Noto alguna incredulidad”, expresó, mientras pedía que encendieran las luces de la sala para observar los rostros de los asistentes.

La presentadora de Teletica, Natalia Monge, sorprendió a muchos con su debut en los premios ACAM. (Archivo. )

Ante la persistente duda del público, insistió en su faceta como cantante y solicitó a la producción proyectar algunos de sus videos musicales.

Primero, la sorpresa se transformó en risa cuando apareció uno de sus temas interpretado como su personaje Marta Emilia. Sin embargo, inmediatamente pidió que pusieran “el correcto”, momento en que se transmitió un video donde sí aparecía cantando con su propia voz.

Monge cerró su participación con un mensaje sincero al público, pidiéndole que la ayudaran a ganar confianza, pues “no era fácil pararse frente a ellos”.

Finalmente, los invitó a disfrutar de la velada, que celebra y premia “a los que sí cantan”.

