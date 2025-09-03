Presentadora de Teletica muestra su talento oculto en los premios ACAM: ‘Noto alguna incredulidad’

La presentadora de Teletica, Natalia Monge, sorprendió en el escenario de los premios ACAM 2025 al asumir la conducción de la gala en honor a la música nacional, puesto que durante varios años ocupó el periodista Walter Campos.
