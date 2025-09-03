Viva

Presentadora de Teletica muestra su talento oculto en los premios ACAM: ‘Noto alguna incredulidad’

Figura de televisión intentó entrar en confianza con el público

Por Fiorella Montoya

La presentadora de Teletica, Natalia Monge, sorprendió en el escenario de los premios ACAM 2025 al asumir la conducción de la gala en honor a la música nacional, puesto que durante varios años ocupó el periodista Walter Campos.








