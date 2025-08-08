Natalia Monge viaja al pasado con fotografía de sensual imitación

La comunicadora y comediante Natalia Monge compartió en sus redes sociales una fotografía que, sin duda, transportó a sus seguidores al pasado, al posar con un inesperado traje.

En la imagen, Natalia aparece en el camerino del Teatro Melico Salazar con un sensual traje negro y una peluca amarilla, imitando a Shakira en el video oficial del tema Loba.

Natalia Monge compartió esta fotografía vestida como Shakira tomada en el 2011. (Instagram)

La publicación llegó después de una serie de historias en las que Monge aseguró que iba a trasnocharse, pues tenía mucho trabajo, por lo que en la imagen escribió: “Aderecemos esta trasnochada creativa con este tbt”.

Según las etiquetas con las que compartió la foto, esta fue tomada en 2011 para algún show de Pelando el Ojo.

LEA MÁS: Natalia Monge habla sobre Ítalo Marenco y su posible llegada a ‘Buen día’ de Teletica

Natalia Monge inició en el medio artístico en 2008, con su trabajo en el programa radial Pelando el Ojo. Desde entonces, ha construido una amplia carrera en los medios de comunicación como presentadora en programas como Buen Día, donde labora actualmente, y De boca en boca, su puesto anterior. Además, también es conocida por queridos personajes como Marta Emilia.