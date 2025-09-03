Por poco y no se dan los premios ACAM, un candado fue el culpable: vea lo que pasó

La noche de este martes 2 de setiembre, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) entregará los premios a lo mejor de la música nacional. Sin embargo, la ceremonia estuvo a punto de no realizarse. La sede oficial, el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, tenía puesto un candado que casi impide abrir el recinto.

A pocos minutos de las 7 p. m., justo cuando debían abrirse las puertas y con una fila de más de 200 metros aguardando, el personal de seguridad no encontraba la llave que abría el cerrojo y permitía el acceso a los asistentes.

Este martes, ACAM entregará los premios a lo mejor de la música nacional, pese a que la ceremonia casi se ve impedida por un candado en la sede del Auditorio Nacional del Museo de los Niños. (LN y redes sociales. )

Tras más de 15 minutos de intentos fallidos, fue necesario recurrir a herramientas y romper el candado, lo que generó entre el público una mezcla de molestia, risas e incluso aplausos.

Finalmente, el público ingresó al auditorio, aunque la inusual experiencia quedará como una anécdota memorable de esta premiación.