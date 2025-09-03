Viva

Por poco y no se dan los premios ACAM, un candado fue el culpable: vea lo que pasó

Esta noche se dan los premios a lo mejor de la música nacional

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La noche de este martes 2 de setiembre, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) entregará los premios a lo mejor de la música nacional. Sin embargo, la ceremonia estuvo a punto de no realizarse. La sede oficial, el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, tenía puesto un candado que casi impide abrir el recinto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ACAM
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.