Premios ACAM 2025: 40 galardones, música y glamour en las mejores imágenes de la velada

La noche del martes 2 de setiembre reunió a lo mejor de la música nacional en el Teatro Auditorio del Museo de los Niños. La ceremonia de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) entregó un total de 40 premios en distintas categorías.

La música, los trajes y las risas marcaron el ambiente. Los artistas se reconocieron entre sí, se saludaron, tomaron fotos y compartieron experiencias.

Los atuendos también llamaron la atención. En el género urbano sobresalieron los pantalones anchos, las cadenas y las trenzas. En el reggae resaltaron las cabelleras con dreads, mientras que varias bandas de rock optaron por vestimenta negra y fotografías grupales.

En la entrada previa al auditorio, los asistentes disfrutaron de una alfombra roja y varios stands de ACAM, donde podían tomarse fotografías memorables del evento.

Amigos y familiares se presentaron con orgullo para ver a su artista subir al escenario y recibir la estatuilla. Hubo presentaciones en vivo aplaudidas por el público y un ambiente de celebración de principio a fin.

Además, no solo músicos asistieron al evento, también lo hicieron personalidades de la farándula tica, que fueron parte del evento o bien acompañaban a un ser querido. Entre ellos destacó Natalia Monge, presentadora del evento; la periodista deportiva Melissa Alvarado, quien acompañó a su novio, el compositor Édgar Brenes.

Además estuvieron presentes el exfutbolista y cantante Alonso Solís, y la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth, quien entregó uno de los premios.

Vea las mejores imágenes de la noche, la cual estuvo cargada de música, glamour y estilo único:

Las bandas nacionales acudieron al evento con vestuarios combinados en los premios ACAM. (John Durán)

Melissa Alvarado acompañó a su novio, el compositor Édgar Brenes, quien fue galardonado en los premios. (John Durán)

La agrupación Sofá Kids fue una de las galardonadas de la noche como artista revelación. (John Durán)

Familiares y amigos aprovecharon el evento para tomarse selfis en los diversos puestos que colocó ACAM. (John Durán)

Massimo Pericolo recibió una estatuilla por su trabajo en 'Hyperliminal', de Giant Sleeper, la noticia lo tomó por sorpresa. (John Durán)

Po primera vez, Natalia Monge fue la presentadora de los premios ACAM. (John Durán)

La artista nicaragüense Ceshia Ubau se acreditó 4 estatuillas. (John Durán)