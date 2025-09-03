Viva

Premios ACAM 2025: 40 galardones, música y glamour en las mejores imágenes de la velada

Natalia Monge presentó la gala y Mahyla Roth entregó uno de los galardones

Por Fiorella Montoya

La noche del martes 2 de setiembre reunió a lo mejor de la música nacional en el Teatro Auditorio del Museo de los Niños. La ceremonia de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) entregó un total de 40 premios en distintas categorías.








