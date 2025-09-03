Premios ACAM 2025: 40 galardones, música y glamour en las mejores imágenes de la velada

La música, los trajes y las risas marcaron el ambiente. Los artistas se reconocieron entre sí, se saludaron, tomaron fotos y compartieron experiencias.
Los atuendos también llamaron la atención. En el género urbano sobresalieron los pantalones anchos, las cadenas y las trenzas. En el reggae resaltaron las cabelleras con dreads, mientras que varias bandas de rock optaron por vestimenta negra y fotografías grupales.
En la entrada previa al auditorio, los asistentes disfrutaron de una alfombra roja y varios stands de ACAM, donde podían tomarse fotografías memorables del evento.
Amigos y familiares se presentaron con orgullo para ver a su artista subir al escenario y recibir la estatuilla. Hubo presentaciones en vivo aplaudidas por el público y un ambiente de celebración de principio a fin.
Además, no solo músicos asistieron al evento, también lo hicieron personalidades de la farándula tica, que fueron parte del evento o bien acompañaban a un ser querido. Entre ellos destacó Natalia Monge, presentadora del evento; la periodista deportiva Melissa Alvarado, quien acompañó a su novio, el compositor Édgar Brenes.
Además estuvieron presentes el exfutbolista y cantante Alonso Solís, y la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth, quien entregó uno de los premios.
Vea las mejores imágenes de la noche, la cual estuvo cargada de música, glamour y estilo único:
