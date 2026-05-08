Lo que Toledo y DJ P se tenían ‘calladito’: ¿Qué planean con B-Real de Cypress Hill?

El cantante costarricense Toledo volvió a hacer de las suyas acompañado por su hermano DJ P. Lo que pasó esta vez se lo tenía muy calladito, pero, como es su costumbre, el resultado de lo que está cocinando verá pronto la luz con música.

Este jueves 7 de mayo, sin aspavientos y sorprendiendo a sus seguidores, el costarricense participó como invitado especial del pódcast The Dr. Greenthumb Show, del artista B-Real, vocalista y líder de la afamada agrupación Cypress Hill.

Toledo y P están de vacaciones en Estados Unidos; incluso irán a disfrutar esta noche del show del comediante Dave Chappelle, en Los Ángeles. Pero antes de asistir al stand-up comedy, cual si fuera algo casual, Toledo participó en el programa del vocalista de Cypress.

El video se transmitió en vivo en el canal de YouTube del artista por la tarde. Cuando B-Real presentó al tico, sus palabras estuvieron llenas de elogios para nuestro país. “Bienvenido al show, mi hermano. Vienes de un lugar hermoso. He tenido el privilegio de hacer unos cuantos shows allá con Cypress Hill y la gente es hermosa, la vibra es hermosa”, manifestó.

Toledo fue invitado especial del pódcast de B-Real de Cypress Hill

La conversación fluyó entre detalles sobre la cultura y las bellezas naturales de nuestro país. La amistad entre el estadounidense y los ticos se desarrolló hace ya un buen tiempo, incluso antes de que se toparan previo a sus conciertos en el festival Picnic del 2025. Según explicó Toledo en entrevista con La Nación, “un amigo de un amigo conocía a un amigo” y al final los artistas terminaron conociéndose; después forjaron una amistad.

Toledo aseguró que B-Real es “un vibrón”. “Hablamos de ayahuasca, un poquito de todo, de que quería ver más cosas cuando volviera al país porque no conoce el Caribe, nunca los llevan allá”, explicó el intérprete.

Otra sorpresa que se dio en el pódcast fue que también figuró como invitado el cantante jamaiquino de reggae Protoje.

Toledo, DJ P y B-Real, un rondón musical

Por supuesto que el encuentro entre los artistas ticos y el cantante de Cypress Hill no podía quedar solo en una conversación entre compas.

Toledo adelantó que están colaborando en un proyecto musical que pronto publicarán. “La canción se llama Páseme la hierba. Es un proyecto que hace rato venimos cocinando, como un rondón”, manifestó Toledo.

Sobre estas conexiones y relaciones artísticas, Toledo explicó que a él y a su hermano siempre les gusta trabajar de manera orgánica con otros colegas y llevarse bien con los demás artistas para que funcione la relación. “Hay artistas que ‘se paran’ y juegan mucho de vivos; pero este mae es muy relax, muy chill. Es una vibra buenísima”, concluyó.

Vea a continuación el pódcast de B-Real con Toledo.