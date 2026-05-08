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Lo que Toledo y DJ P se tenían ‘calladito’: ¿Qué planean con B-Real de Cypress Hill?

El cantante costarricense fue invitado especial este jueves 7 de mayo en el pódcast del artista estadounidense

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Por Jessica Rojas Ch.
Toledo Cypress Hill
Toledo y B-Real de Cypress Hill hablaron sobre la cultura de Costa Rica. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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