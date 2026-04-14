Toledo ‘se mete’ a ‘Telenoticias’ con bigote y cejas… y se roba el show

Toledo aprovechó una ola de memes que provocó y se apuntó a hacer una broma con 'Telenoticias' como protagonista.

El cantante costarricense Toledo, con su natural buen sentido del humor, posteó una fotografía en sus redes sociales en la que el noticiero de Teletica terminó siendo protagonista.

El artista actuó hace unos días en un curioso video que grabó con su hijo y con el creador de contenido Corney; de ahí ya han salido muchos memes que el propio intérprete de El sarpe ha compartido con fisga en sus plataformas. Las imágenes han provocado muchas risas y reacciones porque se ve a Toledo vestido como un “papá regañón”, con cejas y bigotes prominentes.

En el video, el artista interpreta a ese “papá” de una “hija” adoptiva (papel que encarnó el influencer). Sin embargo, una de las imágenes que más ha llamado la atención es la que publicó Toledo en su papel de “papá con bigote y cejas” sentado en el set de un noticiero.

Junto a la imagen, el artista escribió: “Mi nueva profesión” y utilizó de fondo el icónico audio de presentación de Teletica. En el montaje, el cantante se mostró como “Toledo Aguin, presentador principal” y se ven los nombres de Telenoticias y Teletica en la imagen.

En Facebook algunos de los comentarios al meme fueron: “Así le ponemos Toledo Santos”, y “Homero Adams, ¿eres tú?“, entre otros.