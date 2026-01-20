‘¿Gobierno, qué pasa?’: Toledo critica una dura realidad de Costa Rica que pocos se atreven a denunciar

Muy a menudo, Toledo lanza críticas sociales a través de sus canciones.

De Toledo nadie puede decir que no es valiente para expresar su opinión y de esto da fe una fuerte crítica que hizo contra el gobierno, por una dura problemática que casi ningún artista nacional reconocido se ha atrevido a denunciar en los últimos años.

El cantante urbano lanzó este lunes 19 de enero su nuevo sencillo titulado No aguanto más. Este tema de crítica social fustiga a las autoridades políticas del país por el alto precio de los alimentos.

“Qué raro que en el supermercado todo está más caro, aquí lo declaro: mi bolsillo ya no aguanta más”, dice el pegajoso estribillo.

En el videoclip musical se ve a Toledo recorrer los pasillos de un supermercado junto a su hijo y en varias ocasiones negarse a pagar los dulces que este le pide, debido a que se salen de su presupuesto.

Si bien el artista reconoce que está agradecido por la posición económica que tiene, no deja de ser crítico con el aumento de precios que observa y cómo esto afecta a la población.

“La pregunta del millón: ¿Gobierno, qué les pasa? Antes yo compraba mi harina y la masa, hoy con lo mismo, mi tarjeta lo rechaza. No les importa si estamos bien o mal; no les importa si tenemos arroz y sal”, cuestiona con fuerza la canción.

“Hoy se trabaja el triple para ganar la mitad de lo que ganábamos hace años, es la verdad. Y es difícil mantener la fe y la lealtad, ya sabemos que les pela la estabilidad”, continúan los versos.

El videoclip de su nueva canción muestra a Toledo por los pasillos de un supermercado. (Captura de video)

Además, argumenta que en la clase política abunda la hipocresía, con figuras que se muestran sonrientes y hasta acuden a misa, pero que con sus actos demuestran, a su juicio, no tener corazón.

“Piden su voto y después nada hacen. Será que estoy loco, pero nada hacen. No les importa nada, solo la imagen”, canta Toledo en su aguda crítica.

La canción ya ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios agradecieron a Toledo por denunciar esta problemática y afirmaron que se sienten identificados con la letra.

“Al suave le tiró a Rodrigo Chaves, pero es toda la verdad”, “Muy bien Toledo, a su manera narrando la realidad de Costa Rica”, “Se ve, se siente, Toledo presidente”, “Comida barata y techo barato es lo mínimo, ¡hagan algo!”, son algunos de los comentarios.