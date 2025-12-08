Toledo sorprendió con esta radical confesión: ¡Nadie se lo esperaba!

El cantante costarricense Toledo se sinceró en una entrevista con el creador de contenido Keiz.

Al cantante costarricense Toledo, el público siempre lo relaciona siempre con fiesta, mujeres, licor y hasta el consumo de marihuana. Él, en su música, ha tocado estos temas sin tapujos y también ha sido muy abierto y sincero al respecto de su vida en entrevistas.

Por todo lo anterior es que las declaraciones que le brindó al creador de contenido Keiz, en una conversación en el pódcast Backstage 99, sorprendieron a muchos: Toledo ya “no fuma tanto”.

En la charla, el artista, quien recientemente conquistó a muchos con su presencia en La Casita de Bad Bunny, en el Estadio Nacional, confesó algo que nadie se esperaba. “Yo fumé marihuana bastante y por muchos años. Hoy en día no estoy fumando”, manifestó el intérprete de El Sarpe.

Toledo emocionó a los ticos con su presencia en La Casita del concierto de Bad Bunny. (Archivo)

Siempre honesto y sin filtros, Toledo agregó que paró de “disfrutar” la marihuana hasta un punto en que le afectaba el trabajo. “No lo estaba disfrutando, entonces dejé de fumar un mes, después dos meses (...)”, narró.

Afirmó que poco a poco fue gozando de otras cosas como los habanos y el coñac. “Yo fumaba cigarro y ya no fumo cigarro porque dije no un día y ya no fumé”, manifestó.

En las declaraciones dejó algo muy claro y es que no dice que ya del todo no fuma, porque si un día se levanta con ganas de hacerlo, lo hará. “Yo no digo que no fumo, digo que no fumo tanto”, concluyó.