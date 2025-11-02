Toledo se fue a comer y a beber a Europa, ¿cuál fue el resultado? Pista: seis kilos de más y mucho, mucho vino

Toledo no se fue con las manos vacías a Europa, llevó consigo el famoso chiliguaro para compartirlo con quienes lo atendieron en el Viejo Continente.

Si de buen comer y buen beber se trata, Toledo, DJ P y Roper son tres pesos pesados en el tema. Con su programa Los Gordos Munchies, una versión gastronómica de su famoso Los Gordos Podcast, este trío, acompañado por amigos y familia, se han dado cuatro gustos no solo probando platillos y bebidas exquisitas, sino también preparándolos.

Este martes 4 de noviembre verá la luz una nueva temporada del espacio de comidas, pero que tiene como punto muy especial que los comelones (y también artistas) viajaron a Europa durante un mes para explorar la cultura culinaria de países como Italia, Francia, Portugal y España.

Los Gordos viajaron acompañados por el chef Sebastián López, el sommelier Guihelm Maury, Juan Quiñones (chef especializado en pizza y pasta) y el fotógrafo César Sánchez. El recorrido por los países lo hicieron por tierra, ya que, según explicó Toledo, era la mejor manera de conocer pueblitos y descubrir sus secretos.

En el primer episodio se mostrará el viaje que hicieron por Madrid que inició con un recorrido de Gourmet Street Food y que los llevó después a Extremadura donde probaron aceite de oliva y jamón serrano pata negra.

Los siguientes episodios mostrarán su paso por ciudades como Lisboa, Roma, Florencia, Nápoles, Milán, París, Cádiz y más. Y como tan variado fue el paseo, así fue la comida, ya que probaron mariscos, atún rojo, bacalao, sardina, jamón, queso mozzarella y, por supuesto, vino, mucho vino.

La travesía culinaria de Toledo para 'Los Gordos Munchies' los sorprendió con platillos y bebidas muy variadas de Europa. (Cortesía Toledo)

“Comer es una pasión, es cultura y una forma de vivir, especialmente cuando lo estás haciendo entre familia y amigos”, manifestó Toledo.

Al viaje no fueron con las manos vacías. El grupo llevó desde Costa Rica una bebida de chiliguaro para compartir parte de nuestra cultura tica con quienes los atendieron en Europa.

El equipo de 'Los Gordos Munchies' se dio cuatro gustos comiendo y bebiendo en varios países de Europa. (Cortesía Toledo)

“¿Qué me deja el viaje? Seis kilos de más. Comimos bastante, caminamos mucho, pero comimos bien”, aseguró Toledo.

Esta nueva temporada de Los Gordos Munchies de viaje culinario por Europa estará disponible a partir de este martes 4 de noviembre en el canal de YouTube de Toledo Again.