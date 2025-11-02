Viva

Toledo se fue a comer y a beber a Europa, ¿cuál fue el resultado? Pista: seis kilos de más y mucho, mucho vino

El cantante costarricense, su hermano DJ P y su amigo Roper se fueron de viaje culinario. La travesía se podrá ver en el programa ‘Los Gordos Munchies’

Por Jessica Rojas Ch.
Toledo Gordos Munchies Europa
Toledo no se fue con las manos vacías a Europa, llevó consigo el famoso chiliguaro para compartirlo con quienes lo atendieron en el Viejo Continente. (Cortesía Toledo)







ToledoDJ PLos Gordos PodcastLos Gordos Munchies
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

