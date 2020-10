“Fui muy desfachatado, utilicé palabras que alguna gente puede considerar un exabrupto, es (una entrevista) más irreverente y me fui a divertir con ellos. Ojalá y esto me permita acercarme a ese sector de la población. Si de ayer a hoy me han empezado a seguir más de mil personas jóvenes y si yo puedo compartir con esos muchachos que ahora me siguen porque me sienten igual a ellos o me sienten cercano a ellos, lo voy a hacer”, añade.