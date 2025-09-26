Toledo llevó reconocida bebida tica a Europa como parte de gira gastronómica

Toledo presentó el Chiliguaro Original en su gira con 'Los Gordos Monchis' por España, Francia, Italia y Portugal.

El artista nacional Toledo llevó el Chiliguaro Original a Europa como parte de la gira internacional que realizó con su pódcast Los Gordos Monchis.

Toledo, cantante y productor musical, ha incursionado junto a DJ P y Roper en este formato audiovisual desde hace varios años.

Inició con Los Gordos Podcast y luego evolucionó hacia Los Gordos Monchis, una serie que recorre los mejores lugares para disfrutar de la comida y la bebida.

El éxito del proyecto lo llevó a recorrer Europa en busca de la mejor gastronomía del continente.

Durante su viaje conoció los platillos más representativos de España, Francia, Portugal e Italia, acompañado por músicos y expertos culinarios de cada país.

Para que el intercambio resultara justo, Toledo llevó desde Costa Rica parte de la tradición nacional. Dio a probar a los europeos el Chiliguaro Original; el resultado dejó momentos de diversión y orgullo para los ticos.

El Chiliguaro ha acompañado Los Gordos Podcast en todas sus ediciones desde inicios de este año. Sus invitados degustaron el sabor original mientras compartieron conversaciones abiertas y sin censura.

El espacio ha mostrado la faceta más relajada de personalidades de la música, la política y los medios de comunicación de Costa Rica, así como de invitados internacionales de Argentina, Panamá, España, Jamaica y México.

“Le mostramos al mundo la cultura tica porque el Chiliguaro representa a los ticos, y nosotros somos ticos. Creemos que el Chiliguaro es parte de nuestra cultura”, expresó Toledo tras su experiencia europea.

Los Gordos Podcast inició como un proyecto de conversación entre amigos sobre música, cultura y gastronomía. Con el tiempo evolucionó hacia Los Gordos Monchis, un formato audiovisual que combina entrevistas con recorridos gastronómicos dentro y fuera de Costa Rica. (Cortesía Toledo)

Chiliguaro inscrito en la Unión Europea

La marca Chiliguaro ya está incluida en el Registro de Marca de la Unión Europea. Con esta inscripción puede comercializarse en los 27 países miembros, entre ellos Austria, Francia, Italia, Portugal y España.

La experiencia de Toledo también quedará plasmada en el primer sencillo de su nuevo disco 0 es 3, disponible a partir de octubre.

El tema se titula Brindis e invita a recordar buenos momentos y crear nuevas memorias. El video recopila imágenes que muestran lo que sucede cuando un costarricense abre una botella de Chiliguaro Original en tierras europeas.