Toledo llevó reconocida bebida tica a Europa como parte de gira gastronómica

El artista costarricense llevó la bebida a su gira con ‘Los Gordos Monchis’. El licor tico ya cuenta con registro en la Unión Europea

Por Fiorella Montoya
Toledo presentó el Chiliguaro Original en su gira con Los Gordos Monchis por España, Francia, Italia y Portugal.
Toledo presentó el Chiliguaro Original en su gira con 'Los Gordos Monchis' por España, Francia, Italia y Portugal. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







