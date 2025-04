Toledo hizo esto luego de ser detenido en Honduras y dejó una advertencia

Toledo, reconocido cantante nacional, llamó la atención de muchos al informar en sus redes sociales que este lunes 14 de abril fue detenido y recluido en Honduras. Esto se dio por parte de agentes del control migratorio de ese país, cuando el artista trató de ingresar a esa nación sin una Hoja de Delincuencia, lo cual es un requisito desde el 2023.

Este Viernes Santo, el cantante subió un video explicando la situación, y aunque en la descripción aclaró que todo había ocurrido días atrás, muchos se quedaron a la expectativa de si aún permanecía en el centro de detención. Por esta razón, horas después salió a aclarar qué fue pasó con él tras el incidente.

En un video colgado en sus redes sociales, Toledo se mostró en total relajación en una casa en Quepos, y comentó que luego del difícil momento en suelo hondureño le ha ido de maravilla. El cantante regresó a Costa Rica el martes 15 de abril y el jueves dio un concierto en Tamarindo. Además, este sábado ofrecerá un espectáculo en Cahuita, Limón.

Toledo aclaró detalles de su detención en Honduras

Por otra parte, el intérprete de El sarpe aprovechó para dejar un consejo a sus seguidores antes de pasar página de todo lo vivido en Honduras.

“Lo que pasó en Honduras, pasó en Honduras. No me cuadró, pero es para que todo el mundo se despabile. Cualquier persona tica que va a ir a Honduras, vaya y saque su Hoja de Delincuencia, y llévela para que no lo devuelvan en el aeropuerto”, comentó.

En octubre del 2023, los gobiernos de Costa Rica y Honduras anunciaron la eliminación del requisito de visa para ingresar entre ambos países. A cambio, implementaron la exigencia de presentar la Hoja de Delincuencia, documento que emite el Poder Judicial costarricense y que certifica si una persona tiene o no antecedentes penales.