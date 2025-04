Toledo fue detenido en Honduras

El cantante costarricense Toledo fue detenido y recluido en un centro de detención en Honduras al inicio de esta Semana Santa, según relató él mismo, este viernes, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Toledo Wolbrom Prescod, su nombre en el Registro Civil, contó que llegó al país centroamericano el Lunes Santo con la intención de grabar un video junto a varios artistas locales. Sin embargo, agentes de control migratorio lo detuvieron en el aeropuerto y le restringieron la libertad de movimiento durante varias horas.

Al momento del ingreso, las autoridades le exigieron al costarricense de 44 años la Hoja de Delincuencia, un documento obligatorio desde finales del 2023 para ingresar a Honduras desde Costa Rica. Al no portarlo, le negaron la entrada y lo recluyeron en una celda.

“Me dijeron que tenía que andar la Hoja de Delincuencia. Yo no sabía que había que andarla y me metieron a la cárcel aquí. No nos dejaron entrar al país. Por primera vez en mi vida, me rechazaron porque no tenía ese documento. Me están tratando como un delincuente”, expresó en el video.

El artista relató que fue llevado a una oficina tipo celda, donde solo había un camarote para dormir. “Lo malo es que no hay baños, no hay donde enchufar el teléfono y nos tienen, literalmente, encerrados”, agregó, mientras mostraba la puerta asegurada con un candado.

En octubre del 2023, los gobiernos de Costa Rica y Honduras anunciaron la eliminación del requisito de visa para ingresar entre ambos países.

A cambio, implementaron la exigencia de presentar la Hoja de Delincuencia, documento que emite el Poder Judicial costarricense y que certifica si una persona tiene o no antecedentes penales.

Toledo fue devuelto a Costa Rica el martes, al día siguiente de su detención.