Lo que comió Araya Vlogs en Vietman pondría a prueba el estómago de muchos (video)

Durante sus recorridos por el mundo, el youtuber costarricense Araya Vlogs ha probado diferentes platillos exóticos, pero lo que comió en Vietnam pondría a prueba el estómago de muchos.

Según mostró en su más reciente video, en Vietnam “comen todo lo que se mueva” y de eso dio fe el creador de contenido en persona.

El tico asistió a un restaurante donde, de manera tradicional, tienen a varios animales vivos esperando a ser solicitados para un platillo. En Vietnam gustan de comer las carnes de los animales “frescas”; por lo tanto, están a la orden de los comensales.

En la primera parte del video, Araya degustó una sopa de rana, aunque admitió que no pudo comer “el pellejo” del animal porque le generó disgusto al verlo y tocarlo.

Más adelante narró que en el restaurante había ratas, un ganso, un cerdo y un gallo nativo de Vietnam. Pero lo que más sorprendió fue una especie de caja con serpientes vivas que también estaban esperando para ser elegidas para cocinarlas.

Había serpientes de bambú y cobras venenosas... sí, venenosas.

“Estoy tratando de mostrarles todo esto de la manera más neutral posible, más tomando en cuenta que todo esto forma parte de la cultura local y demás, pero no puedo negarles que ha sido muy impactante”, manifestó Araya.

Explicó que hay cobras negras y otras más claras. Las negras tienen un precio mayor, ya que se cree que son buenas para los músculos y los huesos. Mientras mostraba a las serpientes en las cajas, Araya aclaró que son los meseros los que las escogen cuando el cliente pide el platillo; sin embargo, hay algunos comensales exigentes que prefieren elegir ellos mismos al animal.

“Cuando se elige una serpiente, le sacan el corazón, porque a la gente le gusta comérselo todavía latiendo”, agregó el youtuber.

Acto seguido, el tico se animó a comer serpiente. Probó huesos machucados y preparados en una especie de tortilla crispy. Cuando degustó la carne, dijo: “Es como un chicle, pero está muy bien preparada”.

Araya después probó sopa y otras preparaciones que derivaron de la serpiente que escogió. Afirmó que en Vietnam, por creencias, no desaprovechan ninguna parte del animal.