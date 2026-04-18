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Youtuber costarricense desafió el peligro con una acción que pudo costarle la vida

El creador de contenido documentó el momento durante un viaje a Filipinas

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Por Fátima Jiménez
El youtuber Araya Vlogs con un maletón durante uno de sus viajes.
Araya Vlogs documentó recientemente una arriesgada hazaña durante un viaje por Asia. La peligrosa actividad pudo costarle la vida. (Archivo)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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