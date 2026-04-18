Youtuber costarricense desafió el peligro con una acción que pudo costarle la vida

Araya Vlogs documentó recientemente una arriesgada hazaña durante un viaje por Asia. La peligrosa actividad pudo costarle la vida.

El youtuber costarricense Araya Vlogs vivió una experiencia extrema durante un viaje a Filipinas: sostuvo en su mano al pez más venenoso del mundo.

La travesía tuvo como objetivo encontrar al pez piedra, una especie marina perteneciente al género Synanceia, considerada por especialistas como la más venenosa del planeta. Su potente toxina puede provocar desde hospitalizaciones hasta la muerte en casos graves.

Este animal destaca por su extraordinaria capacidad de camuflaje. Su cuerpo, robusto y cubierto de protuberancias y verrugas, presenta tonalidades marrones, verdosas y grisáceas que imitan rocas, corales y algas.

Gracias a esta apariencia, pasa casi desapercibido en el fondo marino, lo que lo convierte en un riesgo tanto para sus presas como para los bañistas, quienes pueden confundirlo con una simple piedra.

Según explicó Cristhoper Araya, nombre real del creador de contenido, no fue necesario adentrarse en aguas profundas para encontrarlo. El pez piedra habita zonas poco profundas, lo que aumenta la probabilidad de accidentes en estas áreas.

Tras ubicarlo, Araya lo sostuvo con sus manos protegidas por guantes especiales y mostró sus características. “El cuerpo tiene algas, bacterias que lo protegen y lo ayudan a camuflarse y lo peor de todo es que cuando se ve amenazado, se queda inmóvil”, mencionó.

También destacó su principal mecanismo de defensa: “La defensa de este pez está en la espina dorsal”, dijo mientras enseñaba las 13 espinas a través de las cuales libera el veneno.

El youtuber añadió que, aunque algunas personas lo consumen como alimento, manipularlo o capturarlo implica un alto riesgo.

Araya Vlogs tomó un pez piedra y lo mostró a la cámara. (Captura)

El pez piedra habita principalmente en mares tropicales del océano Índico y el Pacífico, en arrecifes coralinos y fondos arenosos o rocosos, casi siempre a poca profundidad. Es un depredador sedentario que puede permanecer inmóvil durante largos periodos.

Cuando una presa —generalmente peces pequeños o crustáceos— se acerca lo suficiente, abre su boca de forma repentina y la engulle en una fracción de segundo mediante un rápido movimiento de succión.

El mayor peligro para los humanos ocurre al pisarlo accidentalmente. En su aleta dorsal posee espinas rígidas conectadas a glándulas de veneno que, al ejercer presión, se clavan en la piel e inyectan una toxina altamente potente.

La picadura provoca dolor intenso inmediato, inflamación y enrojecimiento; en casos severos puede generar complicaciones respiratorias, alteraciones cardíacas e incluso la muerte si no se recibe atención médica urgente.

Por estas características, el pez piedra es temido por buzos y habitantes de zonas costeras tropicales. Su camuflaje lo convierte en una amenaza silenciosa bajo el agua. Por ello, expertos recomiendan el uso de calzado adecuado en áreas rocosas o arrecifales y acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier sospecha de picadura, ya que una atención oportuna puede marcar la diferencia.