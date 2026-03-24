Araya Vlogs visitó a una mujer que no puede levantarse de su cama y lo que pasó sorprendió a muchos

El youtuber costarricense Araya Vlogs visitó a Seinny, una mujer con distrofia muscular que realiza sus manualidades desde la cama.

El reconocido youtuber costarricense Araya Vlogs conmovió a sus seguidores tras visitar a Seinny, una mujer que, por la distrofia muscular que padece, no puede levantarse de su cama. Lo que vivieron durante el encuentro sorprendió e inspiró a muchos internautas.

Durante la visita, Seinny le contó al creador de contenido que realiza todas sus actividades desde su cama: desde las manualidades y cuadros que pinta hasta el momento en que ve los videos de Araya Vlogs.

“Wao señora, qué increíble que usted trabaje aquí acostada”, le dijo Christopher Araya, nombre real del youtuber.

Conectada a un respirador, Seinny explicó que cuando necesita moverse lo hace con la ayuda de su madre y su hijo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando mostró las pinturas que usaba para crear sus obras: materiales muy antiguos y gastados.

Al notar esto, Araya no dudó en hacerle una promesa que emocionó a todos. “Yo me voy a dejar su número y le voy a enviar pinturas nuevas y pinceles”, afirmó Araya Vlogs.

Impactado por la fortaleza de la mujer, agregó: “Qué historia la suya, de verdad, no sé qué decirle ahorita. Todo esto lo ha hecho aquí acostada, con la condición que tiene. Estoy seguro de que va a ser inspiración para un montón de gente también”.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales y, en la sección de comentarios, numerosos seguidores del youtuber destacaron tanto su gesto solidario como la valentía de Seinny.

“Gracias por tener el valor de mostrar lo que muchos prefieren ignorar”. “Qué humilde sentarte en la cama de la señora, lo felicito por el contenido y por dar visibilidad a la realidad de nuestro país”. “Demasiado valiente. Esta señora es testimonio de que no hay límites si se tiene buena actitud frente a la adversidad”, fueron algunos de los comentarios.