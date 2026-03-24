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Araya Vlogs visitó a una mujer que no puede levantarse de su cama y lo que pasó sorprendió a muchos

Desde su cama y asistida por un respirador, la mujer recibió al creador de contenido, quien le hizo una importante promesa

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Por Fátima Jiménez
Youtuber
El youtuber costarricense Araya Vlogs visitó a Seinny, una mujer con distrofia muscular que realiza sus manualidades desde la cama. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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